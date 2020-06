Ett parti kan avgjøre Tangens skjebne | Kjetil B. Alstadheim

12. juni 2019 vedtok Stortinget endringer i sentralbankloven. Endringene handlet blant annet om å styrke Norges Banks uavhengighet. Nøyaktig et år etter må Stortinget forholde seg til et ubehagelig brev. Brevet utløser en politisk prosess som kan føre til at milliardæren Nicolai Tangen likevel ikke tiltrer som sjef i Oljefondet.

Det er Norges Banks hovedstyre som har ansatt Tangen. I utgangspunktet er dette ikke en sak Stortinget skal blande seg inn i. Ikke finansminister Jan Tore Sanner og regjeringen heller.