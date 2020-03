Krise- og beredskapslover har alltid vært en demokratisk risikosport. Det er jo når situasjonen er som mest kritisk, at vi godtar inngrep vi i normale tider bare ville feid til side. Nettopp derfor er det i slike situasjoner vi virkelig trenger en åpen og kritisk debatt. Det viser den siste ukens historie om koronaloven.

«Dette var ikke et forsøk på statskupp, men et forsøk på å få hverdagen til å fungere», sa statsminister Erna Solberg etter at loven i moderert form var vedtatt lørdag.