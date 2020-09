Bent Høie burde gå på pub i Glasgow

Han kan ta med seg Monica Mæland.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

4. sep. 2020 16:19 Sist oppdatert nå nettopp

Den som synes reiseråd og smittevernregler er forvirrende, kan trøste seg med at det er verre å bo på De britiske øyer.

Den som kommer fra Portugal til Storbritannia, må enten 14 dager i karantene (i Wales og Skottland) eller ikke i karantene i det hele tatt (i England og Nord-Irland). England og Nord-Irland har ingen karantene for folk som kommer fra Hellas. Skottland har det for hele Hellas. Wales har det for seks utvalgte greske øyer.