Kanskje var det Sveinung Rotevatns (V) oppgjør med nettstedet Resett som sjarmerte de tidligere Venstre-velgerne da meningsmålerne ringte rundt forrige uke. Partiet hans opplever i hvert fall en bitte liten, men kjærkommen fremgang på Norstats maimåling for Aftenposten og NRK. Men bortsett fra det, ser det ikke ut for at hverken landsmøter eller Listhaug-come back har gjort så mye godt for regjeringspartiene når meningsmålerne spør hva velgerne ville stemt hvis det var stortingsvalg i morgen.

På den andre siden kan Arbeiderpartiet glede seg over igjen å ha befestet posisjonen som landets største parti når spørsmålet er stortingsvalg. Gjerdesitterne beærer partiet med en visitt i denne målingen, noe som helt sikkert gleder partifolk. Mer tydelig, og mer stabilt, er imidlertid Senterpartiets posisjon som landets tredje største parti. Avstanden til Frp øker.