«Her er en veldig enkel oppskrift for å komme tilbake etter ferien både uthvilt og med nye ideer»

Jeg lå flatt ut på stranden, og solen varmet gjennom et slør av sval havbris. Det eneste jeg tenkte på, var lyden av bølger, en måke og lykkelige italienske barn i vannkanten.

Og plutselig: En idé, noe jeg måtte notere ned og ta med tilbake til Aftenpostens ledergruppe etter ferien.

Dette ville hjelpe og forbedre oss!

Dette var ikke et engangstilfelle, men noe som har gjentatt seg regelmessig: Når jeg i ferier skal koble av fra jobb og hvile hjernen, blomstrer kreativiteten, og nye ideer popper opp i rask takt.

Tenker nytt med brudd fra det normale

For dem som virkelig kan hjernen, er dette ikke overraskende. Forskning viser at hjernen er i full aktivitet også når vi kobler ut og slapper av. Med hvile og et brudd fra dagligdagse oppgaver får hjernen rom til å sette sammen ulike biter og inntrykk på nye måter.

Slik skapes gode ideer som plutselig faller ned fra en blå sommerhimmel.

Dette er også grunnen til at mange får de virkelig lyse ideene i dusjen, etter at de har lagt seg for kvelden eller når de rett og slett gjør ingenting.

Hvile og lystbetont lesing

Mange av oss ser frem til endelig å få lese en bok eller to i fred og ro nå som ferien nærmer seg. Av og til er det eneste riktige en deilig virkelighetsflukt som byr på noe helt annet enn det du har til hverdags. For meg er det viktig å koble skikkelig av fra jobb, men gjerne å lese eller lytte til noe underholdende og lærerikt. Hard faglitteratur styrer jeg unna, men kjører heller i gang med lettleste bøker som egner seg for stranden.

Og gjerne om et tema som indirekte er relevant og nyttig på jobb eller andre arenaer.

Min erfaring er også at slik lesing også gir mange kreative ideer når hjernen hviler mellom kapitler og bad. Spesielt har relevante bøker i kategorien «lettlest og underholdende forskningsformidling» satt i gang mange nye tanker og fått meg til å reflektere.

Lesetips til sommeren

Organisasjonspsykologen Adam Grant og nobelprisvinner Daniel Kahneman har begge levert strålende bidrag i denne kategorien. Sjekk for eksempel ut førstnevntes Gi og ta om hvorfor det også kan lønne seg for en selv å dele og gi til andre, Originals om å tenke nytt og podkastserien WorkLife om arbeidslivets mest sentrale spørsmål.

Kahnemans Tenke, fort og langsomt nådde ut til svært mange ved å vise hvordan mennesket tenker i to ulike systemer, et intuitivt og umiddelbart, det andre rasjonelt, logisk og langsommere.

Jeg lærte mye nytt om både meg selv og hvordan mennesker tenker og opptrer av å lese denne boken.

Bøkene er noen år gamle, men står seg godt.

Skriv ned ideene før de forsvinner

Selv tenker jeg denne sommeren endelig få lest Chaos Monkeys, en slags innsideberetning fra Silicon Valley, og The Age of Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff. Forhåpentlig rekker jeg også en roman.

Uansett hva du leser eller lytter på, la hjernen få bruke seg på noe annet enn jobb og de problemstillingene den ellers baler med. Sannsynligheten er høy for at du kan komme hjem fra ferien både uthvilt og med nye ideer. Bare husk å skrive dem ned så de ikke forsvinner fra deg.

God sommer!