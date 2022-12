For hyttefolk venter et liv som verstinger

Drømmer du om raskere vei til splitter ny og herlig hytte? Vær obs på at det kommer til å dukke opp noen gledesdrepere her og der.

Halvor Hegtun Kommentator

17 minutter siden

Verden fikk mandag morgen et naturvernmål. På COP15, den store FN-konferansen om naturmangfold i Montreal, ble det bestemt at 30 prosent av verdens jord- og havområder skal ha en form for vern innen 2030.

Det kommer neppe til å lykkes. Forrige gang det ble holdt naturvernkonferanse, i Aiche i Japan i 2010, ble det vedtatt et mål om 17 prosents arealvern innen 2020. Det lyktes ikke på noen som helst måte.

