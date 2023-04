Rivalisering og ubesluttsomhet driver Sudan mot avgrunnen

De misbrukte sjansers land.

26.04.2023 12:02

Sudan hadde sin store sjanse.

For fire år siden ble diktator Omar al-Bashir styrtet. Han hadde hatt et stadig mer brutalt grep om makten siden 1993. Styret var også preget av korrupsjon, som Bashir nå er dømt for.