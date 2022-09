Ser Norge som bestevenn, ikke bølle

Ukrainas førstedame Olena Zelenska var til stede på første rad i Europaparlamentet onsdag. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen holdt talen om unionens tilstand.

I gasskrisen har Norge en svært viktig alliert i Brussel.

Er Norge bølle eller bestevenn for EU-landene i energikrisen som den russiske presidenten Vladimir Putin har utløst ved å skru igjen gasskranen?

Financial Times og The Economist har skrevet kritisk om at Norge ikke hjelper til mer når inntektene renner inn takket være skyhøye gasspriser. Dagens Næringsliv har fortalt at norske diplomater er bekymret for Norges omdømme.