Forbrytere og andre russere

Det fantes et annet Tyskland. Og ennå lever håpet om at det finnes et annet Russland.

Publisert: 16.09.2023 08:54

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Kjente reportere og forfattere fra hele verden dro til Nürnberg i november 1945 og utover i 1946. De ville skrive verdenshistorie. De ville være der da 22 av nazi-Tysklands verste kjeltringer satt på tiltalebenken.

Gamlebyen i Nürnberg lå i ruiner. Men amerikanerne, som tok regien i dette spektakulære rettsoppgjøret, opprettet pressesenter i slottet til en gammel familie kjent for blyant- og fargestiftproduksjon, Faber-Castell.