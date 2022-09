Støre driver hektisk diplomati om gass

18 minutter siden

Disse to snakket sammen på telefon mandag for andre gang på under en uke. Tema? Gass og energikrise. I februar møttes de i Brussel.

Presset på Norge øker. Jonas Gahr Støre ligger på telefonen til Brussel – og hinter til oljeselskapene.

To ganger på under en uke har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vært på tråden til Brussel. Han har snakket med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om gass.

Hva er det et uttrykk for? Jo, at energikrisen drar seg til i Europa. Og at Støre prøver å unngå at Norge blir satt under press.