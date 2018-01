Om bare tolv år, i 2030, vil de færreste av oss eie vår egen bil, skrev førsteamanuensis Erling Dokk Holm i avisen her før jul. Han lener seg på fremtidsvisjonæren Tony Seba, og han er ikke alene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lyser opp som et barn hver gang han får snakke om selvkjørende biler. Også han mener bilhold og bilbruk vil gå ned. Arbeiderpartiets talsperson sa før valget at de 40 milliardene planlagt til ny E18 vestover kan måtte revurderes i lys av den forestående transportrevolusjonen.

Holm slutter seg til. Det kommer nemlig «til å sitte flere mennesker i bilene, kø blir et fremmedord og trafikksikkerheten blir veldig mye bedre enn i dag. Da står vi igjen med en svær vei, med enorm kapasitet, og nesten ingen biler».

Stadig mer autonome biler

Teknologioptimistene har rett i at bilene blir stadig mer autonome.

Dagens Teslaer er halvveis selvkjørende. Det mumles om at det er 3–4 år til helt selvkjørende biler er i butikken, forutsatt tilrettelegging av regelverket. Men Norge er langt fremme: Fra nyttår er det lov å prøve ut fullstendig selvkjørende biler uten fører, riktignok etter søknad.

De mest radikale tror at det vil bli forbudt for hvermannsen å benytte seg av disse bilene etter hvert. Slik skal persontransport i langt større grad bli et anliggende for kollektivselskaper som Ruter.

Og Ruter er på ballen, selv om de henger etter utviklingen i Stockholm. Der ble en selvkjørende buss satt i rute onsdag. Men også her forbereder Ruter en hverdag hvor vi alle bestiller «mobilitet».

Avanserte apper og algoritmer sørger så for at alle kommer seg hensiktsmessig frem, ved hjelp av smidige kombinasjoner av kollektive transportmidler.

Teknologioptimisme blant politikere til tross: Nordmenn er skeptiske til selvkjørende biler

Mer konkurransedyktig

Forhåpentlig kommer slike revolusjoner i kollektivtransporten. Forhåpentlig kan slike også gjøre Ruter mer konkurransedyktig mot privatbilen.

Gudene skal vite at selskapet trenger det – for strengt tatt er det mye som taler for at selvkjørende biler gjør privatbilismen mer attraktiv.

Bilens fordeler forsvinner jo ikke: Normalt tilbyr bilen avgangstid når man vil, dør-til-dør-service, rask reisetid og god komfort.

Kanskje vil ikke folk eie bil. Men om bildeling skulle redusere antall biler, kan bilbruken likevel gå opp. Tilgangen til bil blir jo lettere for dem som i dag ikke eier, slik transportforsker Lasse Fridstrøm skriver i bladet Samferdsel.

Han påpeker også at selvkjørende biler potensielt fratar kollektivtrafikken et stort konkurransefortrinn: At man kan gjøre andre ting om bord. Slipper du å kjøre, kan tiden også i bilen brukes til å lese bøker eller se TV-serier.

Om ubemannet kjøring tillates, som altså norsk regelverk allerede åpner for, vil også alle parkeringsproblemer være løst. Bilen kan jo bare kjøre seg selv vekk til en passende lagringsplass.

I dag er parkeringsutfordringer hovedårsak til at ikke flere kjører til jobb, ifølge Fridstrøm.

Moralske dilemmaer har også vært diskutert: Er du mer villig til selvmord for å redde ti?

Meningsløse småoppdrag

Dette siste er kanskje lettest å regulere: At det må sitte folk i bilene. Hvis ikke kan biler sendes på alskens meningsløse småoppdrag hele tiden. Eller brukes til terror.

Men et generelt forbud? Siden teknologiutviklingen skjer gradvis, er det vanskelig å se for seg tidspunktet der det blir flertall for å forby privatpersoner å eie eller kjøre avanserte biler. Eller at forsikringsselskaper vil se seg tjent med ikke å tilby bilforsikring til personer som vil ha det.

Dessuten er ikke økt privatbiltrafikk noe problem på bygda, så lenge den er utslippsfri. Der er det rikelig med plass. Det er for byene selvkjørende biler er en trussel.

Ligner ønsketenkning

Dersom kollektivtransporten blir slik Ruter drømmer om, kan man forestille seg at bilbruk simpelthen blir unødvendig. Men kollektivtransport vil nødvendigvis ha noen ulemper sammenlignet med privatbilen. For eksempel at den er kollektiv.

En selvkjørende minibuss som henter folk hjemme og mater dem til en T-bane, er et stort fremskritt. Men fortsatt kan denne reisemåten tape for bilen både på komfort, reisetid og andre individuelle behov.

Helt frivillig å få folk til å parkere bilen, virker derfor lite sannsynlig.

Kombinert med kraftige restriksjoner er det mulig å se for seg at kollektivtrafikken går seirende ut. Det kan handle om dyrere bomtakster for alle biler og kanskje bilforbud sentralt i Oslo.

Men trolig forsterker heller enn løser selvkjørende biler problemene med biltrafikk i sentrale strøk. At veibehovet skal forsvinne som følge av teknologi, ligner ønsketenkning.

Min spådom er at folk i 2030 fortsatt vil forstå hva ordet «kø» betyr, og at «nesten ingen biler» også da vil være en lite dekkende beskrivelse av strekningen Skøyen-Sandvika i rushtiden.