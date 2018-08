Facebook slår akkurat nå ned på sider som mistenkes å spre skadelige, falske fakta om såkalt holistisk og alternativ medisin. Det slettes en masse – uten forvarsel.

Noen av disse sidene har mange hundre tusen følgere, noen millioner.

Olav Olsen

Administratorene har bygget hele økonomier rundt sidene. Bare annonseinntektene er lett verdt titusener. I tillegg er sidene gjerne plattform for kundekontakt, billedarkiv og informasjon. Poff, med et pennestrøk, borte.

Min sympati ligger selvsagt hos brukerne av sidene. Mennesker som oppsøker alternativ medisin er en mangefasettert gruppe. Noen av dem har forsøkt «alt» og sitter igjen med et siste håp. At noen oppsøker ineffektiv «behandling», betyr ikke at de ikke har høyst reelle plager. Men hvor mye får de ut av at facebooksidene plutselig sluttes?

Fjerner ikke problemet

Jo da, mindre feilaktig informasjon er et gode. Selvsagt er det dét, spesielt for nye brukere. Men for eksisterende medlemmer og folk på søken fjerner Facebook nå bare løsningen, ikke problemet.

Folk sliter fortsatt med det som fikk dem til å oppsøke disse sidene i utgangspunktet og migrerer gjerne over til noe annet, like ille eller verre.

Kunne Facebook løst det annerledes? Krevd at sidene hadde opplyst om at de ikke kan behandle sykdom og vært forpliktet til å be brukerne oppsøke faglært helsehjelp dersom de trenger noe annet enn dyr underholdning?

Det er vel heller usannsynlig at det hadde vært veldig effektivt, men i det minste kunne noen få blitt nådd.

Lett å heie på sletting

En annen tanke det er vanskelig ikke å tenke når en ser fortvilelsen til dem som har fått slettet sidene sine, er hvordan Facebook kan ødelegge liv og bedrifter ved et lite «delete».

Selv om jeg kan være rivende uenig med administratorene og mene det som postes er uetisk søppel som burde blitt dumpet på de elendige ideers gravplass – de fortjener ikke å tjene et rødt øre på kjip eller skadelig virksomhet – skulle jeg gjerne sett at rutinene var annerledes enn, vel, ikke-eksisterende.

Det er lett å heie på sletting så lenge det ikke er ens eget.

Facebook vil beskytte mot helseskadelige opplysninger og falske helsenyheter, men jeg er redd de ikke oppnår mye for de av brukerne som alt var medlemmer eller følgere. Det blir for lettvint.

Bortkastet maktbruk?

Alle husker hvordan Facebook fikk skviset alle over til å bruke Messenger. Når de vil ha oss til å gjøre noe, biter de seg fast og gjeter oss i ønsket retning. Det burde være gjennomførbart også for å få god informasjon inn – ikke bare dårlig informasjon ut.

Resultatet kunne blitt det samme for sidene, for med reelt informerte lesere og hvassere krav til alt de foretar seg, ville kundegrunnlaget blitt betydelig svekket. Nå er det bare flyttet.

Redusert nyrekruttering er bra. Men så lenge det finnes plager og så lenge det tradisjonelle helsevesenet og storsamfunnet kommer til kort enten i kommunikasjon eller omsorg, vil mennesker søke hjelp – også hos dem som ikke fortjener å kalle seg hjelpere.

Tips, kritikk og tilbakemeldinger:

Twitter: @Ingeborgborg

Facebook: IngeborgSenneset

Snapchat: ingeborgsenn

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter