«Free trade is great» lyser det fra et stort skilt foran det eksklusive Steigenberger Grandhotel Belvédère i sentrum av Davos.

Det er musikk i ørene til de 3000 deltagerne som har inntatt den sveitsiske alpebyen. På deltagerlisten står blant andre Sir David Attenborough, Japans statsminister Shinzo Abe og Tysklands leder Angela Merkel.

Årets World Economic Forum defineres imidlertid av tre ledere som ikke er der: Storbritannias statsminister, Frankrikes president og USAs president. Krisene de må bli hjemme for å håndtere – brexit, massive protester fra gule vester og sirkus Trump – har alle sitt utspring i et opprør mot innvandring, frihandel og globalisering. Dette ligger an til å bli samtaleemne nummer én i Alpene.

Brexit-havari

Theresa May hadde planer om å komme, men måtte melde avbud i siste liten. Det skjedde etter at prosessen med å få Storbritannia ut av EU, havarerte fullstendig i forrige uke. Statsrådene som er i Davos i hennes sted, vil sannsynligvis forsøke å berolige investorer og næringslivsledere, men særlig overbevisende blir det neppe. For det er åpenbart at ingen, heller ikke den britiske regjeringen, aner hva utfallet av brexit vil bli.

Derfor fremstår også «Free trade is great»-skiltet temmelig malplassert. Avsenderen er nemlig den britiske regjeringen, og stuntet har allerede fått velfortjent tyn i sosiale medier. Forestillingen om at Storbritannia, fritt fra EUs klør, om kort tid skal kunne inngå handelsavtaler over hele verden, er fjern. Få har glemt Mays tale høsten 2016 der hun stemplet verdensborgere som «citizens of nowhere». Slike er det mange av i Davos.

Kina fører an i utviklingen av hyperraskt mobilnett. Det byr på et stort dilemma for Vesten.

Unngår pr-katastrofe

En annen som deltok i fjor, men ikke kommer i år, er Emmanuel Macron. «De gule vestene» skaper fortsatt betydelige problemer for den franske presidenten, selv om tallet på demonstranter er mindre enn det var på det meste før jul.

Presidentens popularitet ser ut til å ha økt marginalt den siste måneden, men den er fortsatt svært lav. Macrons grunnleggende problem er at han fremstår som fjern fra folk flest. Å reise til elitesamlingen i de sveitsiske alpene nå, kunne fort blitt en pr-katastrofe.

ARND WIEGMANN, REUTERS/NTB SCANPIX

Trump topper agendaen

Akkurat som i de to foregående årene, er det Trumps presidentskap som vil ta det meste av oppmerksomheten. I 2017, rett etter valgseieren, ble han omtalt som «Han-Hvis-Navn-Må-Være-Unevnt» bak lukkede dører i Davos. I 2018 deltok Trump selv under forumet, og stemningen var noe bedre. Skattereformen fikk skryt fra næringslivsledere, og børsene satte nye rekorder. Presidenten skulle etter planen også delta i år, men i forrige uke måtte hele den amerikanske delegasjonen melde avbud. Årsaken er at problemene tårner seg opp på hjemmebane. Den delvise nedstengningen av den amerikanske staten har pågått i en måned og skader Trumps popularitet. Samtidig er Russland-etterforskningen inne i en avgjørende fase.

Rom for Kina og Brasil

Den kaotiske situasjonen i flere av de største vestlige demokratiene er gode nyheter for land som forsøker å selge alternative modeller. For to år siden brukte Kinas president Xi Jinping talen sin i Davos på å fremstille landet som en forsvarer av internasjonalt samarbeid.

En av de mest kontroversielle skikkelsene i Davos i år er Brasils nye populistiske president Jair Bolsonaro. Han flørter åpent med det autoritære ytre høyre og har uttalt seg positiv til landets fortid med militærdiktatur. Samtidig vil han gjennomføre en rekke økonomiske reformer for å få fart på den elendige veksten landet har hatt de siste årene. Dette kan han få støtte for i Davos.

I fjor ble Klaus Schwab, grunnleggeren av World Economic Forum, møtt med buing da han skrøt av Trumps «historiske skattereform». Tør han gjøre det samme med Bolsonaro? Det blir spennende å se.