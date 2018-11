Den opprinnelige Helge Ingstad ble 101 år, 90 år mer enn fregatten som ble oppkalt etter ham. Han brukte sine år godt. Ingstad satte spor innenfor jus og arkeologi, han skrev og deltok aktivt i samfunnsdebatten.

Ingstad utmerket seg med et mer moderne kvinnesyn enn enkelte har vist frem i spekulasjonene om hva som skjedde på KNM Helge Ingstad.

Han giftet seg med arkeologistudenten Anne Stine, som på ingen måte trakk seg tilbake i hustrutilværelsen. Hun ledet utgravinger på Newfoundland som konkluderte med at vikingene slo Christofer Columbus i jakten på Amerika med 500 år.

Ekteparet Ingstad er verdt å huske for alt annet enn den ulykksalige fregatten som låner hans navn.

Mye rot på fjorden

Før Havarikommisjonen la frem sin første, foreløpige rapport torsdag, var det fristende å bare kalle fartøyet for «fregatten», av respekt for Helge Ingstad. Etter at rapporten ble lagt frem er det for så vidt fremdeles et poeng at Helge Ingstads navn ikke kommer godt ut av denne historien. Men erkjennelsen nå er at ansvaret for ulykken på ingen måte kan plasseres hos fregatten alene. Her har mye gått galt på samme tid.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Menneskelig svikt

Selv med den lille informasjonen som kom fra kommisjonen, fremstår det relativt åpenbart at ulykken en dag vil bli forklart med ulike varianter av kategorien «menneskelig svikt».

Inntrykket har vært, og kommisjonen bekrefter det, at noe av svikten må ha skjedd om bord i fregatten. Kommisjonen er på ingen måte ferdig med sine undersøkelser, men det kom frem at mannskapet på broen, både før og etter vaktskiftet på natten, oppfattet tankskipet Sola TS som en del av landanlegget på Sture. Kommisjonen peker i retning av videre undersøkelser som gir hint om hva som kan ha sviktet. Den skal se på kommunikasjonen mellom personene på broen, de ulike fartøyene og trafikkstasjonen. Den skal også se på opplæring, språk og rutiner.

Nye spørsmål

Det er naturlig, all den tid den foreløpige rapporten ikke gir svar på de helt grunnleggende spørsmålene:

Hvorfor fikk ikke fregatten med seg at tankskipet var i bevegelse?

Og selv om mannskapet faktisk trodde den var en del av Sture – hvorfor kjørte den rett i den med 17 knops fart?

Men svikten skjedde ikke bare om bord i fregatten, og det er for tidlig å si hva som ble avgjørende for at ulykken faktisk inntraff.

Flere var forvirret

Trøsten i marinen, om det finnes noen etter at 137 personer ble satt i livsfare den natten, er at kommisjonen ikke peker på fregatten alene. Tankskipet skal ha kjørt av gårde med dekkslys, som blender for navigasjonslysene som alle fartøy skal ha. Det ga fregattmannskapet grunn til å tro at tankskipet ikke var i bevegelse.

Trafikksentralen på Fedje har fremstått forvirret før, og spørsmålene henger der fremdeles: Hvilken oversikt hadde den over trafikken i dette området, og i hvilken grad klarte stasjonen å formidle riktig bilde til alle fartøyene? Det er ingen dristig hypotese at det her finnes ting å ta tak i.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Frustrert Bakke-Jensen

Ufullstendigheten til tross. Havarikommisjonen skal ha for at den forsøker å rydde litt opp underveis, så de verste spekulasjonene kan få hvile. Den skal jobbe med en helt rekke ubesvarte spørsmål, som kanskje kommer til å utløse nye spekulasjoner. Det er uunngåelig, men for hver nyhet som kommer fra undersøkelsene, blir rommet for vidløftige teorier om sammenhenger mindre.

Forsvaret er blitt forstyrret av alle spekulasjonene og teoriene om hva som har skjedd, og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde helst sett at alle ventet til fasit foreligger. Men selvsagt gjør vi ikke det, hverken innenfor eller utenfor mediene, og forhåpentligvis ser statsråden verdien av at flere miljøer jakter på sannheten. Denne saken engasjerer bredt, langt utenfor Forsvaret.

For om vi ikke vet alt, vet vi noe: En fregatt kolliderte med et fullastet tankskip, som den trodde var en del av et landanlegg for olje og gass. Den kjørte i 17 knops fart. Det skjedde i et farvann preget av tett nyttetrafikk, på vei opp og ned langs kysten. I farvannet finner vi også en oljerørledning som tar imot olje og kondensat fra 12 felt i Nordsjøen.

Til alt hell gikk ingen menneskeliv tapt.

Men hell skal ikke være en faktor her.