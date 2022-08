Ikke lokk barn med snop, Coop

Å markedsføre Monster og ostepop til skolestart er uansvarlig.

Energidrikk med avhengighetsskapende og helseskadelig koffein er en del av Coop Extras markedsføring i forbindelse med skolestart.

Det gjøres mye godt arbeid for å få barn og unge til å spise sunt og godt i dette landet.

Det er ingen enkel jobb. Godteri, chips, brus og usunn mat inneholder som regel mye av de billige ingrediensene fett, sukker og salt. Derfor er usunne ting ofte både gode og billige. Det er den viktigste årsaken til at de fleste voksne i Norge har overvekt eller fedme. For barna er tallene litt bedre. En av seks har overvekt eller fedme. Tallene ser dessuten ut til å ha stabilisert seg på et litt lavere nivå enn for ti år siden.