Spenningen i kveld: Rødgrønn Classic eller Rødgrønn Max?

Arbeiderpartiet kan juble helt på ekte. Men vet ikke helt for hva.

Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei til valgvake på Folkets hus. I kveld kan partiet juble for at Støre blir landets neste statsminister.

13. sep. 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

De første valgprognosene er kommet.

Dette er sikkert:

Erna Solbergs dager som statsminister er talte. Flertallet hun har basert sin regjering på i åtte år, er borte. Det trengs et containerlass med bortkomne stemmesedler for at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti skal snu dette i kveld.