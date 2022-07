Gud kan bli ikke-binær i kirkenes liturgi

Bildet av Gud som gammel mann med skjegg er innarbeidet i den religiøse kunsten. Her Michelangelos bilde Skapelsen, om øyeblikket der Gud puster liv i Adam.

Teolog vil bruke pronomenet «hen» om Gud. Ja, hvorfor ikke?

Nylig godkjente Språkrådet ordet hen som kjønnsnøytralt pronomen. Naturlig for noen, et endetidstegn for andre. Nok et endetidstegn, rettere sagt, for selvsagt stoppet det ikke der.

I Vårt Land tirsdag foreslår en teolog å omgjøre selveste Gud fra han til hen.