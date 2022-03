Biden strammer grepet om Putin. Det kan også slå tilbake på ham selv.

Biden kunngjorde det nye forbudet mot import av olje tirsdag ettermiddag.

Joe Biden ga etter for press for å straffe Russland. Nå må han håpe på hjelp fra to av USAs andre fiender.

USAs president Joe Biden kunngjorde tirsdag at han vil forby import av olje fra Russland.

Biden er blitt presset hardt fra mange hold for å skru igjen kranene. Nå gir altså presidenten etter.