Nato-spørsmålet er et sidespor. Det Putin har gjort alt for å stoppe, er Ukrainas orientering mot EU.

Nå nettopp

Når Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj (bildet) snakker om å bli «et europeisk land», er det hele det europeiske styresettet han snakker om, skriver Martin Sandbu.

Ukraina er Europa. Norge er Europa. Kan vi ha det klart i hodet, kan vi forstå hva krigen dypest sett handler om.

Så ble det endelig Jonas Gahr Støres tur. Etter at våre nordiske naboer stengte luftrommet for russiske fly og sendte våpen til Ukraina, kunne Norge trygt gjøre det samme.

Å arrestere russiske oligarkers luksusyachter er vi visst ennå ikke klare for, selv om Frankrike og Tyskland har satt i gang. Likevel har vi gjort nok til at Norges statsminister fikk sole seg i glansen av en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj – noe statsministerens kontor synes var såpass stas at de la ut 45 sekunder av samtalen på Twitter.