Ville du ønsket deg Sputnik i armen?

Vaksineskepsis henger sammen med mistillit til myndighetene.

En russisk helsearbeider setter Sputnik V-vaksine i Moskva.

4. okt. 2021 14:31 Sist oppdatert 24 minutter siden

Etter nesten to år med pandemi er vaksinasjonsgraden i Russland skremmende lav: Halvparten av russerne vil ikke eller har ennå ikke bestemt seg for om de vil la seg vaksinere.

Her i Norge ser tallene annerledes ut, heldigvis. Over 90 prosent av befolkningen over 18 år har fått første dose. 85 prosent har fått to doser.