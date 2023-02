Jo, Krohgs maleri kan tolkes som kolonialistisk og som en romantisering av utvandringen

25.02.2023 12:59

Christian Krohgs maleri kom plutselig opp fra kjelleren til en prydplass, men skal snart ned i kjelleren igjen.

Stina Högkvist hadde rett i noe vesentlig.

Det norske tastadyret kastet seg i forrige uke over Nasjonalmuseets samlingsdirektør. Selv det at hun er svensk, ble av mange brukt mot henne. Slik illustrerte dyret, riktignok indirekte, noe av Stina Högkvists poeng om den norske nasjonalismen.

Men først: Hun bommet jo da hun skulle begrunne at Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» var stuet bort i et magasin: «Bildet er en romantisering av nordmenn som dro til Amerika. Det er et kolonialistisk bilde», sa hun til Aftenposten.

