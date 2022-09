Hele pasienten skal til Moelv

Mjøssykehuset skal reises ved Mjøsbroen i Moelv. Vedtak er truffet, men siste ord ikke sagt.

Parti fra Moelv stasjon, kort vei unna Innlandets nye sykehustomt.

8 minutter siden

«Hamar er blitt rævkjørt fra første stund.» Det var forfatteren Knut Faldbakken som fant frem til disse eleverte ordene på et torgmøte på Hamar onsdag kveld. Byens ordfører, Einar Busterud fra By- og bygdelista, forklarte at selv folk fra Hamar kan bli sinte noen ganger.

«Hallo, skal vi legge ned sykehuset i den største byen i Innlandet – eller de to største da, med Gjøvik», freste Busterud til Ringsaker Blad.