På flukt i Norge og fortsatt forfulgt

Bergen vil ikke ha det sånn. Vis mer

Masseslagsmålet i Bergen må granskes nøye. For dette var ikke et tilfeldig oppgjør mellom to grupper av eritreere.

Publisert: 07.09.2023 10:15

Vi kan ikke ha det slik i Norge. Alle er enige om dét etter lørdagens sammenstøt i Bergen. Der gikk «to grupper av eritreere», som det litt for lett heter, løs på hverandre. Noen kastet murstein, andre slo med kjepper og jernstenger. Politiet stengte deler av sentrum for trafikk.

– Det er helt uakseptabelt, uansett hva det gjelder, at uenigheter tas ut i vold og nærmest gatekamper, sa statsminister Jonas Gahr Støre.