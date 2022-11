Fakkeltog for de rike? Ikke så rart.

Distrikts-Norge forstås ikke alltid best av folk som er iført vadebukse og står med fluestang i hånden.

Folk i Rørvik og på Frøya har gått i fakkeltog for milliardærer. Slikt er ikke lett å forstå. Særlig ikke hvis man mener kun villaks er laks, og at verden kan mettes ved hjelp av fluefiske. Og ved at folk bør spise soyabønnene selv i stedet for å gi dem til laksen som fôr.

Omtrent slik er perspektivet til Kjetil Østli – pasjonert fluefisker – og Simen Sætre, begge forfattere av den kritikerroste boken «Den nye fisken».