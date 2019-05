I 2019 er det flere uorganiserte enn organiserte arbeidstagere på norske arbeidsplasser. En høy organisasjonsgrad er grunnlaget for arbeidslivsorganisasjonenes innflytelse.

Når den ene parten i et trepartssamarbeid svekkes, påvirkes hele samarbeidet, både på arbeidsplass- og samfunnsnivå. Hva skjer, forvitrer den norske modellen, eller er den bare i endring?

Forteller stolt om den norske modellen

Våre politikere, uansett farge, forteller stolt om den norske modellen når de er ute og fremmer Norges interesser. Industri- og næringslivsaktører peker på at den flate strukturen, der trygge ansatte og et godt samarbeid med ledelsen skaper innovasjon, er en klar konkurransefordel når de kjemper om internasjonale kontrakter til Norge.

Det er bred enighet om at et regulert og organiserte samarbeid i arbeidslivet fortsatt hører hjemme i et moderne og omstillingsdyktig arbeidsmarked. Samtidig synker organiseringsgraden, arbeidslivet går mot en mer usikker og uoversiktlig fremtid, der endringstakten øker.

Vi skifter jobb oftere, bedrifter har kortere levetid, det omstilles over en lav sko, og det er ikke utenkelig at midlertidighet og frilansere blir en større del av hverdagen vår. Det burde i prinsippet være gode nyheter for etterspørsel etter medlemskap som gir trygghet.

Har aldri betalt en fagforeningskontingent

Som næringslivsleder har selskapene jeg har ledet alltid betalt sin arbeidsgiverkontingent. Men som arbeidstager har jeg aldri betalt en fagforeningskontingent. Jeg, og mange uorganiserte med meg, tar lørdagsfri, rett til ferie, sykelønnsordning, overtidsbetaling og andre goder, som selvfølgeligheter som alltid har vært der – og alltid kommer til å være der.

Jeg er ikke alene. Fra 1992 til i dag har andelen organiserte arbeidstagere sunket fra 57 prosent til under 50. Av de organiserte jobber rundt 80 prosent i offentlig sektor og rundt 38 prosent i privat sektor. Organisasjonsgraden har sunket jevnt og trutt fra 1992 til 2016.

Føler seg fremmedgjort

I november 2017 skrev Tankesmien Agenda et notat der de pekte på ti utfordringer fagbevegelsen, og da spesielt LO, står ovenfor. LO er fortsatt den største hovedsammenslutningen av arbeidstagere i Norge, med 26 fagforbund og 930 000 medlemmer.

Agendas hovedbudskap var ikke nådig: LO er i ferd med å miste sin relevans. Tilbakemeldingene var at de ikke gjenspeiler behov blant arbeidstagere, at de ikke oppfattes som å «ligge foran».

At enkeltforbunds interesser går foran fellesskapets interesser, at mange opplever stort samsvar mellom ledelsens og egne mål, og dermed føler seg fremmedgjort av en fagbevegelse som snakker om konflikt. Dette kunne kalles eksistensielle utfordringer.

Er faktisk anstendige samfunnsborgere

Det handler også om kunnskap, kjennskap og invitasjon til samarbeidet. For hvor mange unge arbeidstagere kan forklare hva en frontfagsmodell er? Overenskomst? Og hvordan imøtekommes midlertidig og frilans profiler, løsarbeiderne?

Som Dagfinn Nordbø påpekte i VG da debatten om løsarbeidere og delingsøkonomien gikk for fullt i 2016: – Du er faktisk en anstendig samfunnsborger selv om du ikke har 9–16 jobb på Rimi, sykepleierstilling i det offentlige eller stempler inn på en fiskefiletfabrikk.

Fortsatt et tabu i samfunnsdebatten

På lik linje med at det finnes ledere som misbruker sin maktposisjon, finnes det også tillitsvalgte som skaper konflikter. Som bruker illojale metoder og retorikk andre arbeidstagere og ledere ikke vil assosiere seg med, og som de tar avstand fra.

Å påpeke dette er fortsatt tabu i norsk samfunnsdebatt. Det er fritt frem å skrive om og diskutere konsekvensene av dårlig ledelse, det er like viktig å få innsikt i og å forstå konsekvensene av tillitsvalgte som misbruker sin tillit. Begge rollene er i maktposisjoner på arbeidsplassene våre.

Min erfaring er at klokskap og dumskap er relativt likt fordelt blant både ledere og tillitsvalgte. At jeg som tidligere leder av Innovasjon Norge aldri hadde klart å lede fem år med omstilling uten et nært og godt samarbeid med kritisk masse av tillitsvalgte. Omstillingsevnen vår i offentlig sektor fremover er avhengig av dette samarbeidet, derfor må vi ha større åpenhet om hvorfor det så ofte går feil.

Forvitring eller forandring

Arbeiderpartiet mener de har løsningen. For å øke organiseringsgraden vil de doble fagforeningsfradraget. Det er mulig skattefradrag funket på medlemsavgift på 90-tallet, men skal vi tro Agendas analyse fra 2018 handler det om eksistensielle utfordringer for fagbevegelsen. Da blir skattefradrag sekundært.

Høyre derimot, anerkjenner retten til å være uorganisert. Det kan være smart å anerkjenne det når de vet at over 50 prosent av oss ikke er organiserte. «Sånn er det, og ferdig med det». Men det er ikke å ta ansvar, det er ikke å «å forandre for å bevare».

Er den norske modellen i ferd med å forvitre – eller driver den kun og finner en annen form? Er nedgang i organiserte en konsekvens av velstandsutviklingen, økt individualisme og mindre tro på fellesskapsløsninger? Jeg vet ikke. Det jeg vet er at vi bør starte å lage scenarioer om en annen fremtid, en fremtid der for eksempel bare 20 prosent av oss er organiserte, og hvilke ringvirkninger det kan få for dagens modell. Dette samarbeidet er så fundamentalt for Norge at partiene burde legge tradisjonspolitikken til side og søke tverrpolitiske løsninger der alle politiske farger har æren for utviklingen av velferdsstaten. Spesielt bør vi lytte til de 50 prosent som ikke er organisert og hva som skal til for at medlemskap blir relevant for dem. Det er like viktig som å lage veikart for grønn konkurransekraft. Og det haster.

Behovet for å utvikle neste versjon av den norske modellen bør forankres i neste Perspektivmelding. For er det en ting som hører hjemme der, så er det perspektiv på utviklingen av det vi selv definerer som en av bærebjelkene i norsk arbeidsliv.