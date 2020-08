Han var alltid uskyldig i Trøndelag

Trond Giske får ny tillit fra dem som aldri mistet troen på ham.

Kommentar

Nå nettopp

Lørdag ligger an til å bli en merkedag for Trond Giske. Drøyt to og et halvt år etter at han måtte trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet, blir han trolig valgt som leder i Trøndelag Ap. Han er enstemmig innstilt av valgkomiteen.

Det er et ganske viktig tillitsverv. Han havner i spissen av det som er et av Aps største fylkeslag. Dermed får han igjen plass med fulle rettigheter i landsstyret. Han blir en sentral aktør på landsmøtet til våren. Og han sikrer seg i praksis renominasjon som listetopp i Sør-Trøndelag til stortingsvalget neste år.