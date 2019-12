Høstens største innenrikspolitiske nyhet har vært Nav-skandalen – ja, «skandale» er for en gangs skyld ingen sterk overdrivelse. Nav har, enkelt sagt, praktisert et regelverk der trygdede ikke kan få reise over landegrensene, i strid med EØS-regler Norge har tilsluttet seg. Og departementet, påtalemyndigheter og domstoler har ikke reagert på misforståelsen, slik at trygdede er blitt dømt og fengslet på feil grunnlag.

Saken rokker naturlig nok ved tilliten til forvaltningen og styringssystemet. I en undersøkelse fra november svarer 61 prosent at de har fått lavere tillit til offentlige instanser etter at saken er kjent.