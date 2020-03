Regjeringens forslag til fullmaktslov skapte – fortjent – rabalder sist uke. Stortinget begrenset krisefullmaktene kraftig og rammet dem inn. Samtidig viser tiltakene som nå forlenges, hvor store fullmakter regjeringen hadde fra før.

12. mars vedtok helsemyndighetene dramatiske tiltak for å stanse spredningen av koronaviruset. Barn ble sendt hjem fra skolen. Helsepersonell ble nektet å reise til utlandet. Det ble innført karantene for alle som har vært i utlandet. Kultur og idrett ble avlyst. Folk kan ikke få tatoveringer eller dra til barberer for å stusse skjegget. For å nevne noe.