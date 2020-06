Vaksinemotstand har eksistert like lenge som vaksiner og har igjen og igjen gitt fatale utfall. Men med koronaviruset rakk motstanden å komme før en eventuell vaksine er på markedet.

Mennesker er ikke spesielt gode på risikovurderinger.

Det er forståelig at risikoen for bivirkninger, samme hvor forsvinnende liten, kan overskygge farene ved en sykdom min generasjon kanskje aldri har sett med selvsyn, som polio, eller en plage som omtales med det tilforlatelige begrepet barnesykdom, som meslinger.

Det er til å forstå at det kan virke skremmende å la en fremmed injisere noe du ikke helt vet hva er inn i kroppen, spesielt på et lite barn i vekst. Legg til erfaringen fra svineinfluensaen, hvor bivirkningen for mange nok sitter hardere enn virkningen.

Forståelig, men farlig.

En forbannet velsignelse er undertittelen på Bjarne Bjorvatns murstein, Vaksiner. Bjorvatn er professor i medisin og spesialist på mikrobiologi og infeksjonsmedisin, og var konsulent i vaksineavdelingen i Verdens helseorganisasjon i perioden 1998–2013.

Boken ble til i forargelse over voksende vaksineskepsis. Bjorvatn beskriver nøkternt alle de viktigste vaksinene vi har og går gjennom påstandene om alvorlige bivirkninger i ulike land.

Fordi vaksiner virker så godt, forsvant sammenligningsgrunnlaget.

Frykten for bivirkning kunne vokse seg større enn frykten for fravær av virkning. Det ga konspirasjonsteoretikere, populister, homeopater og andre en kjærkommen åpning for sine «tilbud» og skremsler.

Eksisterer ikke, men er imot

De fleste sier «når» det kommer en vaksine mot det nye koronaviruset, men det er mer presist å si «hvis». Kanskje vil historien om sars-cov-2 ligne mer på hiv, som gikk fra skrekkvirus til noe man kan behandle.

Det er ingen garanti for at det kommer en vaksine eller hvor godt den vil beskytte.

Utvalget valgte en konservativ holdning her. Anslagene varierer veldig, fra "høsten 2021" til "aldri". Til tross for mange positive medieoppslag, så er det et stykke igjen, og deretter skal vaksinene produseres i hundrevis av millioner doser. — Preben Aavitsland (@Prebens) May 27, 2020

Likevel er det gateprotester mot den ikke-eksisterende koronavaksinen.

Likevel arrangeres underskriftskampanjer mot en ikke-aktuell massevaksinasjon.

Likevel oppgir et utall mennesker at de ikke vil ta vaksinen dersom den kommer.

Angst og antivaksinepropaganda sprer seg. Og det virker.

Som Aftenposten skriver i dag, er det flere land hvor under halvparten tror at vaksiner er trygge. Folkehelseinstituttet sier at de har sett lite «smitte» av vaksineskepsis fra andre land over til Norge, men det er grunn til å være på vakt.

Tsunamien kommer

WHO advarte før koronaen mot en pandemi. De advarer også mot en infodemi.

En «tsunami av mer eller mindre pålitelig informasjon, desinformasjon, falske nyheter, rykter og konspirasjonsteorier», som førsteamanuensis Bente Kalsnes ved Nupi oppsummerte det.

«Denne vaksinen vil med STOR sannsynlighet bli den største medisinske skandalen i hele menneskets historie», påstår en av bloggene som protesterer høylytt (og prematurt) mot koronavaksinen og deles i grupper og tråder.

Vanlige artikler fra såkalt «mainstream media» deles også, men kun dersom budskapet «stemmer».

Offisiell informasjon fra WHO og Folkehelseinstituttet blir delt med «oversettelser» og «avsløringer» av hvordan disse institusjonene «lurer» deg.

På internett spiller vaksinemotstandere gjerne med langt sterkere kort enn en medisinsk ekspert. Følelser flyr lettere og raskere enn fakta.

Kjendiseffekten

Tidligere skuespiller Henriette Lien delte feilinformasjon om koronaviruset med sine nesten 59.000 følgere. Overgikk rekkevidden for hennes fortelling i kamera Faktisk.nos gjennomgang?

Tatoveringsartist Kat von D fikk 752.000 likes for å kunngjøre at hun ikke ville vaksinere sitt barn. Hvor mange når en enkelt helsesykepleier med motsatt budskap?

Alle er sin egen redaktør og bærer et ansvar for dryppene de farger andres vann med når de skal være «kjerringa mot strømmen». Den karismatiske eks-legen Andrew Wakefield kan kalles skrekkeksempelet på hvor galt det kan gå.

Hans påstander om barnevaksiner og autisme førte i sin tid til et dramatisk fall i vaksinasjonsdekning. Noen steder i Norge dalte den helt ned til 50 prosent, etter at en TV 2-dokumentar videreformidlet påstandene.

«Forskningen» ble senere grundig tilbakevist. Wakefield mistet legelisensen og satt igjen uten troverdighet. En stund. Nå er han, godt hjulpet av nettsteder som InfoWars, i full vigør med «dokumentarer» og antivaksinepropaganda.

Det er naturlig å være skeptisk

Nordmenn er i dag på verdenstoppen i tillit og høyt på vaksinasjonsoppslutning. Men om koronaen har vist oss noe som helst, så er det at landegrenser ikke er alt og at ingenting er urokkelig.

Du er ikke idiot om du er skeptisk til vaksiner. Du er menneskelig. Men frykt og tvil om helsespørsmål må plasseres i en diskusjon med fastlegen, ikke i en tilfeldig tråd på internett. For du er smittsom.

Å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon om vaksiner er som å hoste andre midt i fjeset. Du aner ikke hva du smitter dem med, om de er sårbare, om de vil ta direkte skade av det, om akkurat ditt host brakte den ene, dødelige dråpen som skulle til.

Noe er verdt å spre

I et demokratisk samfunn får man ikke stanset all skadelig feilinformasjon. Men det er mulig å flate ut kurven ved å spre kvalitetssikret informasjon, ved å injisere diskusjoner, tråder og kommentarfelt med fakta. Ikke for å omvende den hellig overbeviste, men i håp om at gjerdesitteren kommer ned på riktig side.

Som dette fra WHO:

Vaksinering forhindrer 2–3 millioner dødsfall i året.

Omtrent 20 millioner barn blir fortsatt ikke vaksinert.

Den globale vaksinedekningen har stagnert de siste årene.

Ytterligere 1,5 millioner liv kunne vært reddet hvis alle hadde tilgang til vaksiner.

Dét er verdt å spre.

