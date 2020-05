Jeg har aldri heiet på Liverpool. Tvert imot. Få har en mer irriterende supporterkultur enn Liverpool-fansen, en fanklubb som dessverre omfatter noen av mine nærmeste venner. Til dem vil jeg gjerne benytte anledningen til å si: Dere må slutte å spille You’ll never walk alone på fest. Dette er alvorlig ment.

Allikevel ble jeg fylt med en bølge av sympati og beundring, en gang tidlig i korona-forløpet, da den samme Liverpool-gjengen simultant postet en video av manager Jürgen Klopp som med voldsom irritasjon avviste å kommentere virussituasjonen. «Jeg forstår det virkelig ikke,» sa han om at fotballmanagere måtte forholde seg til den type spørsmål i det hele tatt. «Folk med kunnskap skal snakke om det og fortelle hva vi skal gjøre. Hvorfor meg? Jeg har på meg en baseball-cap og er dårlig barbert.»

Politikernes jobb er å overbevise

Videoen gikk viralt. Den traff åpenbart et eller annet hos flere enn kjernefansen. Kanskje var det lettelse over å se en med freidighet nok til å proklamere høyt at han ikke hadde peiling, i en verden hvor det er lett å få inntrykk av at alle har skråsikre svar på alt absolutt hele tiden.

I ukene etterpå har jeg stadig sendt Klopp en vennlig tanke. Åndsfrendene hans er tross alt mange. De er bare vanligvis ikke så høylytte som ham. Det er noe betryggende med folk som vet hva de kan og ikke kan si noe om. Fagøkonomer som konsekvent avslår å opptre som smitteverneksperter. Smitteverneksperter som sier at vi foreløpig vet lite om hvordan viruset sprer seg.

Politikere har en annen rolle enn ekspertene. Jobbinstruksen går i stor grad ut på å være overbevist og å overbevise. Vi skal ikke ha politikere som ikke tør å mene fordi de ikke har fagkunnskaper nok. Hele ideen om folkestyre handler om at det er vanlige folk som skal gjøre de vanskelige avveiningene, om hvordan godene skal fordeles i vårt samfunn. Ingen andre enn dem som har fått tillit av folket selv, kan gjøre den jobben.

Magefølelsen tilbyr ikke nyanser

Ekspertene skal komme med råd, slik at folkets vilje kan gjennomføres på best mulig vis. Politikerne bestemmer. Innimellom krever politisk lederskap også å stå støtt på de beslutninger som er tatt, dempe støy og sørge for gjennomføring, selv om politikeren personlig kan kjenne på usikkerhet når hun legger hodet på puten om kvelden. Vi vil ikke ha vinglete ledere når det røyner på. I den politiske kulturen fremstår tvilen derfor ofte som en naturlig motsats til styrke.

Jeg er allikevel redd for at rommet fort blir for trangt. Politikere avkreves raske svar og bindes til sine første reaksjoner, ofte utformet på magefølelse og med et inderlig håp om å treffe planken sånn noenlunde. For når noe først er kommunisert, er rommet for å nyansere eller til og med endre standpunkt lite.

«Hei, hei,» sier researcheren fra Dagsnytt 18 på telefonen. «Vi kjører debatt om den 700 sider lange utredningen som et utvalg har brukt 18 måneder på å utarbeide, i dag, cirka fem timer etter at den ble lagt frem. Møt opp med blankpussede argumenter og klare standpunkter. Møter du ikke, blir noen andre spurt.»

Demokratiets vinnere og tapere

Selv har jeg gått runder i vandrehallen på Stortinget og kommentert statsbudsjettet en knapp time etter å ha fått dokumentbunken på flere tusen sider i fanget. «Hva er budsjettets største svakhet?» har journalistene spurt. Mer enn én gang har jeg svelget dypt for å motstå trangen til å svare: «Vet ikke. Jeg har ikke lest det ennå.»

Det er en følelse jeg ikke har vært alene om. Men dynamikken har vært for vanskelig å bryte. Den som krever mer tid til å tenke seg om, ankommer etter at debatten er over og kameraene slått av. Konkurranseelementet ligger alltid der. Noen skal vinne og noen skal tape ved neste valg-korsvei. Slik fungerer demokratiet på godt og vondt.

Noe var kanskje bedre før

Det er sjelden et godt tegn når du begynner å mene at ting var bedre før. Ender du i tillegg opp med å gi internett skylden for alt som går i feil retning, er det enda større grunn til å stirre hardt og lenge i speilet på jakt etter synlige alderstegn. Men det må være lov å spørre om nyhetskjør 24/7 og sosiale medier bidrar til at rommet for tvilerne blant oss – de som helst tenker sakte – blir mindre.

Å være i tenkeboksen er ikke verdens mest spenstige språklige bilde, men det har vært akseptert – også for politikere – å annonsere at de trenger en tur inn dit. Riktignok går det fortsatt an å henvise til at en sak er i prosess, særlig for posisjonspolitikere. Kanskje venter man på en utredning. Men du skal ikke sitte særlig lenge i boksen før det begynner å hamre på døren. Jeg er redd det gir dårligere beslutninger.

Harde konfrontasjoner og tydelige skillelinjer

Tvilen må få bedre vilkår. Mitt naive håp, nå når veien ut av koronakrisen skal meisles ut, er at vi politikere unner hverandre rom for å tvile. Rom for å resonnere, tenke høyt og til og med justere standpunktene våre hvis ting utvikler seg på en annen måte enn vi så for oss. Det handler ikke om at vi skal bli «snillere» med hverandre. Ulike partier tror på ulike samfunnsmodeller.

For venstresiden har veien til vekst og velstand alltid handlet om å bygge samfunnet nedenfra. Fordele ressurser og sette folk i stand til å bruke det beste av seg selv, slik at alle kan bidra produktivt. Høyresiden har tradisjonelt vært mer opptatt av økonomiens tilbudsside. Å styrke eierinteressene er, etter deres oppfatning, en forutsetning for å skape arbeidsplasser.

Det gjør at vi mener ulike ting om fordeling, organisering av velferdsstaten og riktig styrkeforhold mellom arbeidstagersiden og arbeidsgiversiden. Når vi kommer ut av den mest akutte krisefasen, vil det gi utslag i ulike meninger om hva som skal til for å få økonomien på beina og folk i jobb igjen. Forhåpentlig får vi harde konfrontasjoner og debatter som avklarer tydelige skillelinjer overfor velgerne.

Dette er ikke tiden for skråsikkerhet

Men ingen kan påberope seg å forvalte den absolutte sannhet om hvordan ulike tiltak vil virke i den situasjonen vi er i nå. Vi beveger oss i ukjent farvann. Vi har håndtert kriser før, men ingen som ligner på denne. Den mest effektive veien ut av total nedstengning er det ingen som kjenner. Det eneste som er helt sikkert, er at vi kommer til å måtte justere kursen, antagelig flere ganger. Da er det lite heldig å ha politikere som holder hverandre fanget i de tidligste analyser og reaksjoner.

Å tvinge hverandre inn i de vante, skråsikre rollene kan få større negative konsekvenser enn vanlig. Kanskje får vi ikke se politikere som slår ut med hendene og sier: «Vet ikke. Vi må tenke oss om først.» Kanskje vil rommet for tvil fortsette å være for trangt. Men omfavnelsen av Klopp kan tyde på at folk ville satt pris på det.

