Det blir ingen oljeleting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). Det er lenge siden noen for alvor trodde det kunne bli det. Akkurat som EU-saken har dette spørsmålet vært forutsetninger for alle typer regjeringsdannelse de siste 10–15 årene. Høyre, Arbeiderpartiet og Frp har ikke kunnet se for seg noe regjeringsliv uten at konsekvensutredning av LoVeSe parkeres i regjeringsplattformen.

Så de har rett, de som sier at Ap nå har vedtatt å forholde seg til virkeligheten. Men å si at vedtaket ikke betyr noe mer i tillegg, er enten misforstått eller et forsøk på næringspolitisk nytale.

Fra mørkt til lyst

Oljenæringen så lyst på det da Arbeiderpartiet i 2013 vedtok å jobbe for konsekvensutredning av LoVeSe. Det innebar at et stortingsflertall bestående at Høyre, Ap og Frp ville ha det.

Det tok noen år før bransjen frustrert måtte konstatere at stortingsflertall for en sak ikke er ensbetydende med at noe skjer med saken. Det finnes alltids et lite parti som setter alt inn på gjennomslag i akkurat den saken. LoVeSe har vært en slik sak, både under de rødgrønne årene og i Erna Solbergs regjeringer.

De siste årene har holdningen i deler av bransjen endret seg. Stadig flere i næringen så LoVeSe som et nyttig symbol i konflikten mellom dem som ønsker å avvikle olje- og gassvirksomheten og dem som ønsker at den skal leve videre. Andre, langt vanskeligere spørsmål, kom nemlig i skyggen av LoVeSe.

Etter oljemessen i Stavanger i høst, skrev kommentator Øystein Langberg dette: Slaget om Lofoten er snart over. Den neste kampen kan stå enda lenger nord.

Nyttig buffer

For næringen er det langt viktigere at skatteregimet for petroleumsnæringen ikke endres. Det er avgjørende at myndighetene ikke slutter å dele ut leteareal. Disse spørsmålene har vært på dagsordenen, men er ikke blitt satt på spissen i form av ultimatum. Så lenge Venstre har fått LoVeSe i regjeringsforhandlinger, skjønner «alle» at de ikke kan få endringer i resten også. For oljepartier som Høyre og Frp har saken vært en svært så nyttig buffer mot andre krav mot næringen.

Tøv om ultimatum

Den bufferen er svekket nå. Arbeiderpartiet kan ikke, som Høyre og Frp, legge LoVeSe på bordet og si at «vi gir dere dette, men da får dere la resten være». Det er bare tøvete å si allerede nå at mulige samarbeidspartier ikke får påvirke oljepolitikken. Ap og den ferske nestlederen Bjørnar Skjæran vet ikke om Ap overhodet er i posisjon til å stille slike krav når den dagen eventuelt kommer. Og hvis partiet står på ultimatumet, må det være innstilt på å betale en høy pris for gjennomslag.

I tillegg må Høyre og Frp konstatere at heller ikke de kan bruke LoVeSe med samme kraft. Riset bak speilet hittil har jo vært at det finnes flertall på Stortinget for konsekvensutredning. Dette flertallet kan fort materialisere seg hvis Venstre og KrF presser strikken for langt.

Realitetene i det er det mulig å diskutere. Det er vanskelig å se for seg at et flertall på Stortinget skulle gå inn for konsekvensutredning i dagens situasjon, blant annet fordi det ville «brenne» samarbeidsmuligheter i alle retninger.

Men forhandlinger har en egen logikk som ikke skal undervurderes. Selv om alle visste at Venstre og KrF ville vinne LoVeSe i bytte mot at Erna Solberg fikk danne regjering, har det stor verdi for dem å gi inntrykk av at de vant en stor seier. Det har like stor verdi for Høyre og Frp å gi inntrykk av at de kjempet hardt for saken. Samarbeidsklimaet blir bedre av det.

Hva blir neste oljeultimatum?

Det store spørsmålet nå er hvilken del av oljepolitikken SV, Venstre og KrF vil legge på bordet som ultimatum i fremtidens forhandlinger om regjeringsplattform. Hittil har de vært enige om at LoVeSe sto øverst på ønskelisten. Saken er vunnet. Hvis den neste saken blir leterefusjonsordningen eller ingen nye letearealer, får Arbeiderpartiet, Høyre og Frp et problem som er større en LoVeSe.

Og oljenæringen? Den kommer til å lengte tilbake til den ørkesløse debatten om LoVeSe.