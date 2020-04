Visst finnes ubesvarte spørsmål. Hvordan kunne Verdens helseorganisasjons generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i slutten av januar rose Kinas president Xi Jinping for god innsats i kampen mot koronaviruset og for åpen deling av informasjon? Det skjedde under et møte de to imellom i Beijing.

Åpenhet preget så visst ikke Kinas holdning i starten. Myndighetene i Wuhan-provinsen slo først hardt ned såkalt «ryktespredning» om en alvorlig, smittsom sykdom. Også sentrale myndigheter holdt tilbake informasjon.