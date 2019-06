Får partiet hennes 29–30 prosent av stemmene i kveld, kan Frederiksen bli en fjøslykt i sosialdemokratiets mørketid: Danmark vil bli sett på som beviset for at mørkeblå innvandringspolitikk, rød økonomisk politikk og grønn klimapolitikk er hva de gamle arbeiderpartiene trenger for å vinne tilbake klassiske kjernevelgere og samtidig få innpass hos ungdom.

Får Socialdemokratiet (S) 24–25 prosent, blir Frederiksen bare statsminister med kravstore koalisjonspartnere på laget og en vanskelig regjeringsperiode foran seg.