Også bokmålsbrukere har godt av å kunne nynorsk, enda mer av å bruke nynorsk. Det skyldes ikke bare at det å tilegne seg og lære mindretallets kultur er liberalt demokrati i praksis, slik kulturminister Abid Raja (V) var opptatt av da han la frem den nye språkloven på tirsdagens pressekonferanse.

I tillegg kan nynorskbruk lønne seg materielt. Jeg har skrevet én av mine åtte sakprosabøker på nynorsk. Det ble den eneste jeg fikk en pris for og tjente penger på. Hovedårsaken er at jeg ble tvunget ut av vante klisjeer og tenkemåter. Jeg måtte tenke for hver setning.