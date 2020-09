En partileder full av pepp

Hvis Guri Melby ikke får Venstre over sperregrensen, klarer ingen det.

Leder Guri Melby smilte bredt etter EU-avstemmingen under Venstres landsmøte på Gardermoen søndag. Fredrik Hagen / NTB

Nå nettopp

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ingen liten oppgave hun har fått, Guri Melby. Hun skal lede Venstre frem mot stortingsvalget – ideelt sett over sperregrensen. Venstre har ligget under på meningsmålingene i et helt år.

Hun er klar over at det blir krevende. Som hun selv sa i talen til landsmøtet: «Jeg vet hvor mye denne jobben har krevd av Trine. Og det er en av grunnene til at jeg brukte litt tid før jeg bestemte meg for om jeg ville ha denne jobben. Å være partileder er altoppslukende.»

Men etter å ha tvilt, slik både Venstres politikere og velgere pleier å gjøre, landet hun på at dette ville hun.

Frihet på mandarin

En porsjon humor kan komme godt med. Og det har hun, formodentlig: Hun skrev masteroppgave i nordisk om dialektbruken i humorprogrammet «Team Antonsen».

Melby har markert seg som en forkjemper for demokrati og menneskerettigheter. Da Li Zhanshu, lederen av den kinesiske folkekongressen, besøkte Stortinget, sto hun ikledd en gul T-skjorte med ordet «frihet» på mandarin. Hun måtte ta den av for å gå inn på Stortinget. Det likte hun dårlig.

Hun fremhevet nettopp dette engasjementet da hun talte til landsmøtet søndag ettermiddag. «Det er nå kampen står om grunnleggende demokratiske rettigheter. Hvor vi liberalere må kjempe for internasjonalt samarbeid. I denne kampen har vi en viktig alliert i EU. En alliert som står hardt på prinsippene om frihet, rettsstat og demokrati», sa Melby.

Les også EU-saken splitter fortsatt Venstre. Men et tydelig flertall sier ja

Mer enn et kompromiss

Hun ville ikke være en kompromisskandidat til å bli partileder. Men slik måtte det nesten bli. Sveinung Rotevatn var for liberal. Abid Raja var for populistisk. Melby er folkelig og liberal, men ikke så mye av noen av delene at det blir vanskelig å være en samlende leder for et parti med så sprikende meninger som Venstre. Som Halfdan Hegtuns alter ego Even Brattbakken ordla seg en gang, var både han og kona venstrefolk og sto følgelig sto langt fra hverandre politisk – med vekt på ordet følgelig.

På den annen side er det for billig å avskrive Melby som bare et kompromiss mellom Venstres ytterkanter. Hun står støtt på egne ben. Og her fortjener Venstre honnør: De har i langt større grad enn mange andre partier lykkes i å dyrke frem unge talenter. Melby er under 40 år gammel og har allerede hatt en over tyve år lang politisk karriere. Så tidlig som i 1999 satt hun i Orkdal kommunestyre.

Men hun er ingen broiler av den grunn. Hun har jobbet som både lærer og høyskolelærer, hun har vært rådgiver for Nasjonalt senter for skriveopplæring, og hun har vært styreleder i Språkrådet.

Les også Venstre sier nei til aktiv dødshjelp og ja til en mer liberal abortlov

Begeistring

Og nettopp læreryrket og engasjementet for barna var noe hun brukte mye tid på i sin første tale som partileder. Broren hennes er også lærer, og søsteren er rektor. Moren hennes jobber på SFO. «Den eldste sønnen min har fortsatt to år igjen før han begynner på skolen. Og når han begynner i første klasse, så skal han og alle de andre elevene som går inn i den skolegården for første gang, møte en skole som er tilpasset dem», sa Melby.

Det er kanskje ikke den helt store fornyelsen når Venstre nå får en partileder som brenner for barn og unges utdannelse. Men det er mange velgere som kommer til å legge merke til den begeistringen. Skolegang er viktigere enn elbilfordeler og jernbane – selv om Melby bryr seg om det også.

Partiet har fått en sterkt engasjert og høyt motivert partileder. Kanskje er det nettopp det som skal til for å løfte Venstre over sperregrensen frem mot valget. Klarer ikke hun det, er det ingen som kan det.