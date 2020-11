Republikanske stater får flere valgmenn. Men kan de røde bli blå?

USA har hatt folketelling. Neste valgmannskollegium er dårlig nytt for demokratene.

Utenfor restauranten Versailles i Little Havana i Miami var det stor stemning før valget. NTB/Retuers/Marco Bello

6 minutter siden

Hvert fjerde år sitter nordmenn som spikret foran fjernsynet og sitrer av spenning. Hvem blir USAs neste president? Snart har nordmannen lest seg opp på alt fra valgmannskollegiet til senatsvalget i Georgia. Og dette selv om nordmenn flest ikke har stemmerett der borte i Amerika. Det er egentlig ganske herlig.

Derfor også denne kommentaren. Jeg sitter her og glor, jeg også. Og når man snart går tom for stoff om akkurat dette presidentvalget, kan man jo like godt sette i gang med det neste.