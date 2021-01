Det hvite hus som løgnfabrikk | Kjetil Rolness

Sannheten ble USA-valgets største taper. Og verre kan det bli.

Trump er bensinen på bålet, en énmanns trollfabrikk som kynisk har utnyttet det forgiftede debattklimaet, skriver lørdagsspaltisten Kjetil Rolness. Foto: Evan Vucci / AP

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

Nå nettopp

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

For nøyaktig fem år siden skrev jeg en lørdagsspalte med tittelen: «Faktaresistens. Årets ord i 2016». Og min santen ble ikke «Post-truth» kåret til Årets ord av Oxford Dicitonaries. Men jeg hevder ikke å være profetisk. Jeg ante ikke hvor mye bullshit fremtiden skulle bringe.

For 2020 ga oss ikke bare en dødelig pandemi. Det ble året der desinformasjon spredte seg som et virus blant store deler av befolkningen.

Og da sikter jeg ikke til den identitetspolitiske vekkelsen som fylte debattflatene med de mest fordummende og fordømmende påstander om alt fra slaveriets opprinnelse til TV-komikeres syn på afrikanere.

Jeg sikter til den mer bisarre vrangforestillingen på motsatt ende av Det Store Politiske Skillet. Millioner av amerikanere – og trolig titusener av nordmenn – går inn i det nye året overbevist om at Donald Trump ble frastjålet valgseieren av onde krefter på venstresiden.

Les også Hva islamkritikk bør handle om | Kjetil Rolness

Stop The Steal

Konspirasjonsteorier er intet nytt. Heller ikke partiskhet, stammementalitet, ønsketenkning og bekreftelsesfellen. Men nå tror 3 av 4 republikanere på omfattende valgfusk. Og opphavet til teorien er den sittende presidenten selv.

Det har vært en langvarig, åpenlys strategi. Allerede i april begynte Trump å så tvil om gyldigheten til poststemmene. Før valgdagen hadde han tvitret 70 ganger at valget var rigget.

Han oppfordret sine tilhengere til å stemme på gamlemåten, tross koronasmitten, vel vitende om at poststemmer telles til slutt, og i hovedsak ville gå til Biden. Mens det ennå var millioner av stemmer igjen å telle, erklærte han seg som vinner, og krevde stans i opptellingen. I alle fall i stater der han ledet. Det var et varslet forsøk på å stjele valget.

Men trumpister lever i bakvendtland. «Stop The Steal» ble slagordet. Og det har fortsatt. Trump har tapt 59 av 60 søksmål, uten å få gehør for svindelanklagen, selv ikke hos republikanske dommere. Men det hjelper ikke. Den politiske lederen i USA, verdens mektigste nasjon og vår fremste allierte, nekter å ha tapt et gyldig, demokratisk valg.

Kjetil Rolness er lørdagsspaltist i Aftenposten. Foto: Jan T. Espedal

Alt-truth, avd. Norge

Trumpister i alle land deler fornektelsen. Jeg har har selv fått Facebook-tråder teppebombet med linker til Trump-vennlige The Epoch Times, deriblant en mye delt «dokumentar», som bl.a. hevder at stemmetellesystemet Dominion eies av «kommunistiske Kina». Og vi som trodde det kom fra Venezuela!

Men det er ikke bare på sosiale medier du møter fanatiske Trump-forsvarere som tar lett på faktasjekk og kildekritikk. Hans Rustad er ansvarlig redaktør for nettstedet Document.no. Som medlem av Norsk Redaktørforening skal han ifølge Redaktørplakaten fremme en «åpen, redelig og sannhetssøkende journalistikk».

Men både før og etter USA-valget har han utrettelig og entusiastisk fremmet ville, udokumenterte påstander fra Det Hvite Hus og tvilsomme amerikanske høyremedier. «Sydney Powell utstråler et alvor og en faglig integritet som imponerer mange», skrev han om Trump-juristenes svar på Komiske Ali, etter gjengens aller sprøeste pressekonferanse, og fastslo: «Etter denne pressekonferansen kan Biden se langt etter å bli godkjent.»

Slik taler den salige i troen, fra sin alternative virkelighet.

Les også Medieskapt diskriminering | Kjetil Rolness

En énmanns trollfabrikk

Men egentlig er man sterk i mistroen. Mistilliten til mediene, til akademia, til styresmaktene og institusjonene er større enn Trump, og knyttet til en dyp sosial splittelse i USA. Trump er et symptom, ikke en årsak, sies det.

Men Trump er bensinen på bålet, en énmanns trollfabrikk som kynisk har utnyttet det forgiftede debattklimaet.

For den som ikke husker det: Trump startet sin politiske karriere med å få store deler av det amerikanske tolk til å tro at Obama kanskje var født i Kenya. Siden har han løyet og vrøvlet på daglig basis. Vi har, med forfatteren Jonathan Rauchs ord, vært vitne til «et systematisk angrep, fra aller øverste hold, på vår kollektive evne til skille sant fra falsk».

Trump fortsatte angrepet på selveste julaften: «VALGFUSK ER IKKE EN KONSPIRASJONSTEORI. DET ER ET FAKTUM!» Og han delte en velprodusert propagandavideo der fakta ble fremstilt som desinformasjon og omvendt. Helt i tråd med 1984. Men Orwell kunne ikke sett for seg privatisert, desentralisert massedistribusjon av halv- og usannheter, basert på sofistikerte algoritmer, klikkagn-økonomi og ekkokamre.

Og hva hjelper det at Twitter og Facebook nå merker innholdet? Det bekrefter bare budskapet: «Big Media sensurerer sannheten». Korrigering av fakta kan forsterke misoppfatninger i ideologiske grupper, ifølge forskning. En fersk studie av Twitters advarsler mot Trump viser at de polariserer amerikanere ytterligere.

Begge parter like ille?

Men hva med propagandaen fra dem som hater Trump? Som Sam Harris har vært inne på, finnes det gode grunner til å kritisere «MSM» (Mainstream Media) for slagside. Til å mislike radikale demokrater som «AOC». Til å advare mot woke-bevegelsen og avsky Antifa. Men ingenting på venstresiden kan matche vanviddet til det pro-trumpske konspirasjonsnettverket QAnon.

Trump videreformidlet i oktober en QAnon-relatert historie om at Osama bin Laden lever. Biden og Obama drepte en dobbeltgjenger og fikk skutt ned et helikopter med amerikanske spesialsoldater for å dekke over bløffen.

Det er som om Biden skulle hevde at CIA oppfant koronaviruset for å drepe fattige, svarte mennesker. Men han nærer ikke så syke tanker, og sprer ikke farlig avfall fra internettets avkroker.

Dét er forskjellen på valgets taper og vinner. Og den er monumental. Så påstår du at «begge parter er like ille», er du selv en del av problemet: Et fremvoksende desinformasjonssamfunn uten felles referanser til virkeligheten. Uten enighet om hva vi er uenige om, bortsett fra at vi er fiender.