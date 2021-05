Dette scorer høyt på skandaleskalaen i Oslo

Det er fort gjort å glemme at en brannstasjon trenger vegger.

Foto: Marvin Halleraker / e-mail

Det heter seg at man bør gravlegge dårlige nyheter når alle er opptatt med noe annet. En inneklemt fredag ettermiddag, for eksempel. Eller midt under herrestafetten i OL.

Byrådet i Oslo hadde en litt annen tilnærming forrige torsdag.