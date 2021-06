Vår tids AKP (ml) herjer på Twitter – og i gallerier

Dagens identitetspolitiske aktivisme ligner 1968-opprøret, på godt og vondt.

Foto: Marvin Halleraker

Nylig ble billedkunstner Ina Bache-Wiig plutselig utestengt fra en utstilling hun var invitert til på galleri Standard i Oslo. Ifølge henne ga gallerieier Eivind Furnesvik til dels motstridende forklaringer. En av dem var at hun hadde «likt» en Facebook-oppdatering der hennes samboer, også kunstner, harselerte med Oslo Pride. Harselasen er drøy, men godt innenfor ytringsfrihetens rammer.

Nettavisen Subjekt ba Furnesvik svare på spørsmål om saken, men fikk nei. I en e-post til de andre utstillerne skrøt Furneviks assistent av at en kunstner var fjernet. Dette trengtes for å sikre at de øvrige kunne «feire sin egen identitet».