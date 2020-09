Wara kan bli et sentralt vitne mot sin egen samboer

Det er ingen åpenbare bevis mot Bertheussen.

Kommentar

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Inge D. Hanssen (rettskommentator)

Nå nettopp

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara kan bli et viktig vitne mot sin egen samboer Laila Anita Bertheussen.

Bakgrunnen for dette er at Wara allerede etter den første hendelsen hjemme hos samboerparet på Røa i Oslo uttalte til flere medier at han anså dette for å være et angrep på demokratiet. Aktor Marit Formo mener at utsagnet går rett i kjernen av det alvorligste tiltalepunktet mot Bertheussen.