Mandag deltok Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Politisk kvarter på NRK.

Hun skulle forsvare at Arbeiderpartiet nå har stemt for å åpne for kameraovervåking i Oslo-skolen.

Det var uventet i lys av hva hennes egen byrådsleder forfektet tidligere i oktober.

Raymond Johansen (Ap) hadde sagt at kameraovervåking «ikke er rett medisin i det hele tatt», kalte det en «kraftig stigmatisering av enkeltskoler» og mente «storsamfunnet spiller fallitt hvis vi skal overvåke elevene våre og tro at vi bekjemper vold på denne måten».

Nå, derimot, synes Dahl «det er dumt å stenge alle dører når tryggheten til ansatte og elever skal sikres».

Overbeviser ingen

Kanskje har hun rett. Men da kunne det være interessant for oss lyttere å høre hvorfor hun mener sin egen byrådsleder tok feil tre uker tidligere.

Men noen slik forklaring kom aldri. Dahl valgte nemlig å håndtere meningsforskjellen på tåpeligst mulig vis ved å påstå at den ikke er der.

Ifølge Dahl er det ikke noen motsetning mellom å åpne for kameraovervåking og mene at kameraovervåking «ikke er rett medisin i det hele tatt».

Ved å forsikre at «byrådslederen og jeg er helt enige», maktet hun å overbevise nøyaktig ingen.

Useriøst eller seriøst?

Dette hjelpeløse virkelighetsfornektelsessyndromet smitter på tvers av partigruppene.

DN har nemlig også konfrontert Nikolai Astrup (H). Så sent som april mente det var «for tidlig å røre elbilavgiftene», og ifølge samme avis syntes han det var «helt useriøst» å regne på Tesla-eieres høye inntekt.

Nå mener han regjeringens foreslåtte Tesla-avgift er fornuftig og er del av stortingsgruppen som har bestilt tall for gjennomsnittsinntekt for Tesla-eiere.

Kunne det være at han hadde tatt feil tidligere? At det er relevant for politikkutformingen at elbilavgiften i stor grad subsidierer velstående? Eller en forklaring på hvorfor tiden er inne nå, men ikke i april?

Men nei.

Finanskomiteens nye leder «mener det samme nå som jeg sa da».

Han har angivelig bare sagt at «det totalt sett må være gunstig nok til at folk velger elbil». Ikke at det er for tidlig å røre elbilavgiftene.

Det må vel ha vært oss andre som hørte feil, da.

Vil vite hvorfor

Å skifte mening er lov. Det kan sogar være tegn på intelligent liv.

Men oppegående mennesker vil da gjerne vite hvorfor. De vil gjerne høre argumentene og avveiningene. De kan ha forståelse for at nærmere ettertanke, ny informasjon eller grundigere vurderinger kan påvirke meningsdannelsen.

Så med mindre politikere antar at velgerne er idioter, bør de også klare å erkjenne at standpunkter skiftes.

I motsatt tilfelle er det nok lurere å fordreie virkeligheten til det ugjenkjennelige og håpe at idiotene biter på.