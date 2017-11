Spørsmålet om Siv Jensens tillit til SSB-sjef Christine Meyer har hengt i luften i snart to uker. For hver dag som har gått, er avgang fra direktørstolen blitt et mer sannsynlig utfall.

Hadde finansminister Siv Jensen ønsket at Meyer skulle fortsette, hadde saken vært avsluttet for lengst. Da hadde de to allerede i forrige uke blitt enige om å utsette endringsprosessen til statstikklovutvalget har sagt sitt. Hadde tillitsbristen vært krystallklart begrunnet, hadde dette også vært avsluttet tidligere. Da hadde Meyer fått sparken.

«Et lett dytt i form av mangel på tillit»

Nå har departementet og statsråden håpet på at Meyer skulle bli så trøtt og lei at hun trekker seg på eget initiativ, etter en lett dytt i form av en beskjed om mangel på tillit. Det er mer behagelig enn å sparke direktøren – for Siv Jensen. Her er hvorfor:

SSB-sjefen har ikke embetsmannens stillingsvern, men har fremdeles en uttalt uavhengighet. En oppsigelse krever en sterkt og konkret begrunnelse. Meyers holdning til innvandring er på ingen måte nok. Støy og uro knyttet til omstillinger er heller ikke det.

Har Meyer og SSB-ledelsen sviktet i arbeidet med å forankre endringene i departementet, er saken grei. Da ville en oppsigelse være lett å begrunne. I de siste dagene er møtereferater blitt saumfart både her og der for å finne tegn til det. Regjeringskilder VG har snakket med, mener at det finnes sterke nok tegn på det, men Jensen kan få saken i fanget igjen likevel: Hvor var departementet da LO og NHO ytret sine bekymringer i fjor, og hvorfor reagerte de først da innvandring ble tema og lyden ble skrudd opp? Og hvorfor lot departementet Meyer sette i gang med endringer, hvis det er så åpenbart at hun burde vente til etter at lovutvalget har sagt sitt? Disse spørsmålene forsvinner lettere om Meyer trekker seg frivillig, men de forsvinner ikke helt.

For hver dag som har gått etter det første møtet mellom Meyer og Jensen, har Meyer tapt autoritet. Spørsmålet om tillit har hengt i luften. Meyers opptreden i Politisk kvarter forrige uke ble oppfattet som selvskading i kampen for å bevare tillit. Der uttalte hun at hun er skeptisk til statistikk som kan stigmatisere grupper av mennesker, noe som utløste en ny debatt om hennes politiske ståsted.

For hver dag som har gått har Siv Jensen fått hjelp fra omgivelsene. Sterke stemmer som sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad har lenge vært kritiske til Meyer, og har gjentatt kritikken nå. Senterpartiet har vært på krigsstien og SV er skeptisk. Kritikerne er blitt flere og mer mangfoldige. Frp’erne trenger knapt å bruke bekymringen for innvandringsanalysene for å begrunne mistilliten.

For hver dag som har gått er det blitt tydelig hvilke støttespillere Meyer har å regne med. Så langt har det begrenset seg til økonomer som er kritiske til SSBs modellbruk og leveranser. Det har vært tydelig at Høyre-folkene ikke i ville gå i krigen for henne, hennes partifortid til tross. Finansdepartementet har høyst sannsynlig jobbet for å få ryggen fri.

Fredag er det allmøte i SSB, og det er ventet at Meyer varsler sin avgang. Det løser bare et halvt problem. Fremdeles må spørsmålene stilles til Siv Jensen: Hva konkret var det som gjorde at hun mistet tillit? Hvorfor grep ikke Jensen inn før det ble kjent at en gruppe forskere skulle flyttes, og prosessen var kommet så langt? Hvordan har kontakten med departementet vært underveis? Betyr dette at alle endringene i SSB stopper opp? Hvordan skal SSB effektiviseres og digitaliseres?

De ansatte i SSB går fortsatt urolige og uavklarte tider i møte. Endringsprosessene kom jo ikke ut av ingenting.