Det er ikke helt misvisende å kalle tirsdagens styrkedemonstrasjon for et show.

Det smalt i bomber både på land og i vann, mens jagerfly buldret over himmelen og soldater firte seg ned fra helikoptre. Totalt var nesten 3000 personer involvert i oppvisningen som gikk ut på at NATOs styrker skulle gå i land og «ta» Byneset i Trondheim tilbake fra fienden.

På en stor tribune med storslått utsikt over Trondheimsfjorden kunne generalsekretær Jens Stoltenberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og de andre vip-ene følge det som utspant seg på de åpne jordene nedenfor.

En omfattende TV-produksjon, blant annet med hjelmkameraer på flere av soldatene, kringkastet øvelsen til verden. Den gikk live på flere TV-kanaler.

Droppet lysekroner

Enkelte har kritisert arrangementet i sterke ordelag, og noe av kritikken har vært berettiget. Forsvaret burde ha brukt andre ord da de oppfordret naboene på Byneset til «fyre opp utevarmen og ta med noen gladbobler» til «90 minutter med støy og underholdning». Det er noe unorsk over militære oppvisninger av denne typen, der NATOs våpen og soldater stolt paraderes foran offiserer, journalister og politikere. Derfor er det viktig å veie sine ord.

Arrangementet er også utsatt for et element av kulturkræsj. Det er NATO-kommandoen i Napoli og ikke det norske forsvaret som er arrangør. Da bildet av det eksklusive partyteltet med store lysekroner, der gjestene skulle spise lunsj, dukket opp i mediene for noen uker siden, blinket varsellampene. Til slutt ble det hverken vin i glassene eller krystall i taket i teltet på Byneset. Men det ble mye smell og action.

Stor interesse

Et sentralt mål med den pågående storøvelsen Trident Juncture er å vise verden at NATO-landene kan og vil forsvare hverandre. Etter mange år med fokus på oppdrag i utlandet, har NATO igjen rettet oppmerksomheten mot kollektivt forsvar og mot klassisk avskrekking. Tirsdagens velregisserte oppvisning av militær kampkraft må sees i dette lyset.

– Det vi kommuniserer ut i dag, er veldig god avskrekking, uttalte forsvarsminister Bakke-Jensen til NTB.

Russisk prøveskyting

Styrkedemonstrasjonen fant sted foran over 200 journalister, de fleste utenlandske. Det er betydelig flere enn under forrige Trident Juncture i Portugal og Spania i 2015. Den store interessen skyldes sannsynligvis både øvelsens størrelse og karakter og et mer usikkert internasjonalt bilde.

For mens Trident Juncture nå for alvor starter opp, har Russland varslet at de vil gjennomføre prøveskyting av missiler utenfor Mørekysten. Utad avdramatiserer NATO de russiske planene, men få tror det er tilfeldig at det skjer akkurat nå. Det er nemlig svært uvanlig at prøveskytingen foregår så langt sør.

Selv om vip-dagen er over, vil Trident Juncture fortsette å sette sitt preg på betydelige deler av Sør-Norge i ukene fremover. Øvelsen har gjort det tydelig for alle at forsvar er noe vi også driver med her hjemme – ikke kun i internasjonale operasjoner i fjerne land.

