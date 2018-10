Som de fleste avislesere og brukere av sosiale medier ikke har unngått å få med seg, har den tidligere justisministeren Sylvi Listhaug gitt ut bok denne uken. Der andre tier heter den, formodentlig for å antyde at denne Frp-politikeren er modigere enn de fleste andre i rikspolitikken. Det kan så være. Enda mer sannsynlig er det at vinklingen appellerer til dem som allerede liker henne. Listhaug er tøff, hun tør å si det som det er, hun taler makten og hovedstadseliten midt imot. Slik er imaget hennes.

Ikke i motstandernes øyne, naturligvis: Der er hun snarere en løs kanon på dekk, en risiko å ha med i et regjeringsprosjekt. Det var nære på at hele Regjeringen måtte gå av på grunn av Listhaugs utspill om hva Arbeiderpartiet satte høyest av nasjonal sikkerhet og terroristers rettigheter. Det endte som kjent med at Listhaug trakk seg, og på vei ut av døren rakk hun å si at Jonas Gahr Støre som statsminister ville vært «en katastrofe for Norge».

Regjering i opposisjon

Det var mye støy med Listhaug som minister, og ofte handlet det mer om provoserende formuleringer enn om innholdet i politikken. Det er stillere nå, men det er nok ikke Frp nødvendigvis tjent med. Partiet er avhengig av å være et protestparti, og det er ikke uten videre enkelt når man sitter i regjering på femte året.

Her er ting Sylvi Listhaug liker:

Eldre mennesker

Selvråderett

Folk flest, herunder folk som jobber og bidrar, folk som lykkes, folk som står på, og folk som ikke mener at staten skal fikse alt mulig rart for dem.

USA generelt og Ronald Reagan spesielt

Kjell Elvis

Her er ting Sylvi Listhaug ikke liker:

Tungrodd byråkrati

Arbeiderpartiet generelt og Jonas Gahr Støre spesielt

«Salg av Norge»

Eliter, herunder sånne som meg, som utdanner seg til de er langt oppi 30-årene og aldri har hatt en vanlig jobb

Politiske broilere

Noe annet Listhaug ikke liker, er urettferdighet. Særlig dette med å bruke ekstremt mye penger på å hjelpe noen få flyktninger, samtidig som de fleste flyktningene knapt får hjelp i det hele tatt i nærområdene, synes hun er urettferdig. Derfor ordlegger hun seg slik:

«Jeg mener at vi tilnærmet burde slutte å ta imot kvote­flyktninger. Det eneste unntaket kan være personer som absolutt ikke kan være i sine nærområder på grunn av legning, religiøs tilhørighet eller andre spesielle årsaker som gjør at livet deres er i fare.»

Men hvordan har partiet hennes levert i regjering? Jo, i siste budsjett er det en økning i antall kvoteflyktninger.

Bygge vei med oljepenger

Det er ikke så greit å være et protestparti i posisjon. På Frp-landsmøtet i 2017 kunngjorde partileder Siv Jensen at partiet skulle bygge mer vei, og det skulle bygge den med oljepenger. Men det var partilederen som snakket, ikke finansministeren. Finansministeren må være ansvarlig, og da må man forholde seg til både konjunktursvingninger og handlingsregler.

I siste budsjett tilsvarer skattelettelsene bare halvparten av økningen i bistandsbudsjettet. Det er dessuten rekordinntekt fra bomringer: 14,4 milliarder kroner. Brukes så statens penger til å bygge vei? Ikke akkurat: 7,41 kroner pr. personreise går til bilistene, mens 371 kroner går til tog, kunne avisen Dag og Tid fortelle.

Med Frp i regjering oversteg offentlige utgifter over halvparten av brutto nasjonalprodukt for første gang på over 20 år. Det er ikke engang blitt lov å drikke pils i parken.

Kort sagt har Frp i regjering vist seg å være et ganske vanlig parti som ikke står i særlig kontrast til politikken som denne forhatte hovedstatseliten ellers forfekter.

Dersom Regjeringen blir kastet i høst som konsekvens av Knut Arild Hareides (KrF) venstresving, havner Frp tilbake i folden der partiet passer best: i opposisjon. Troverdigheten som protestparti er imidlertid tynnslitt.

Da blir det kjekt å ha Sylvi Listhaug. Ingen representerer bedre den delen av Frp som gjennom hele regjeringsprosjektet har fortsatt å fungere som opposisjon. Det er akkurat det som må til for å ta Frp opp til nye høyder, eller for den saks skyld til gamle høyder. Ettersom hun ble presset til å trekke seg, har hun til og med troverdigheten i behold.

Lederskiftet i Senterpartiet ga rom for å bli ellevilt populistisk til tross for regjeringserfaring, og det har fungert godt. Mon tro om noe lignende ligger i kortene for Fremskrittspartiet?