Det måtte komme. Nedsablingen. Raljeringen. Koket i sosiale medier. Det repeterende maset fra Språkrådet om at offentlige virksomheter helst bør ha navn som antyder hva de steller med. Den uhyre forutsigbare kritikken fra pengepugere om at 280 millioner kroner er mye å betale for en logo og et så kort navn.

Nyheten om Vy sprang tirsdag noen minutter etter ni. Alt før ti hadde Mímir Kristjánsson tvitret fire ganger og Jan Arild Snoen tre ganger om dette emnet.

Noe måtte gjøres

Men som vi jo alle innerst inne vet: Skal et norsk jernbaneforetak ha den minste sjanse til å hevde seg i konkurransen med kinesiske MTR om drifting av strekningen som inntil videre heter Bergensbanen, hadde det vært et aber å komme trekkende med et så avleggs, statsavhengig og nærmest samvirkelagsluktende navn som Norges Statsbaner (NSB).

I mars i fjor var det Equinor vi lo av. Statoil kvittet seg med eimen av stat og olje og satset i stedet på flertallsformen av det latinske ordet for hest. Det kunne ikke gå, sa besserwisserne, men ett år senere ser vi at Equinor klarer seg akkurat like fint som Mesta og Cermaq.

«Vy betyr utsikt, panorama eller område som man fritt kan se ut over», står det i Store Norske Leksikon. «En verdensvy er en fremstilling av verden eller menneskehetens liv, utvikling og skjebne», og er det noe vi ikke trenger mindre av her til lands, må det nettopp være dét.

En eim av gamp. For et år siden var det Statoils skifte til Equinor det ble ledd av.

Verre er det ikke

SVs Audun Lysbakken sier at regjeringens jernbanereform bare gir oss flere direktører og fjollete navn, men opplegget er altså foreløpig ikke vanskeligere enn dette: Skinnene eies av Bane NOR SF. Vy AS kjører tog som leies av Norske Tog AS og vedlikeholdes av Mantena AS, mens billettsalget styres av det offentlige app- og reiseplanleggerselskapet Entur AS. Oppsplitting i ulike selskaper har lange tradisjoner i denne sektoren, i fjor var det allerede 100 år siden Norsk Spisevognselskap (NSS) ble opprettet som et heleid datterselskap av NSB – et flaggskip for spisevogner og ambulerende servering frem til fusjonen med Narvesen i 1975 og den senere innlemmelsen i Reitangruppen.

I påsken tar vi Vy til Ustaoset. Neste sommer Go-Ahead til Arendal. Det kommer til å gå fint. Den historiske kontinuiteten blir ivaretatt av Jernbanedirektoratet som hittil ikke har vært gjenstand for et eneste navneskifte siden opprettelsen i 2016.