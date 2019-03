Kommentar om MGP-vinneren: – Den rette låten vant

«Nå vinner vi i Tel Aviv».

Det herlig optimistiske ropet kom fra vokalist Alexandra Rotan rett etter at MGP-vinner KEiiNO hadde fremført sin låt «Spirit in the Sky» for tredje og siste gang sent lørdag kveld. Om hun kommer til å få rett når vi kommer til selve finalen i Tel Aviv i midten av mai?

Umulig å spå, selvfølgelig. Men av de ti bidragene som det norske folk fikk servert i løpet av denne lange kvelden i Oslo Spektrum, er denne garantert den som musikalsk er best skodd for den internasjonale konkurransen.

Den rette låten vant, altså.

Det viktige, samiske elementet

«En låt som skapt for Eurovision-sirkuset». «Blander drivende poprytmer med god sang på engelsk og samisk og leverer det berømte «løftet». «Særpreget, og favoritt».

Dette er noe av det jeg skrev i min vurdering av KEiiNOs «Spirit in the Sky» i forkant av lørdagens finale. Rosende ord om en høyenergisk låt som både bruker kjente MGP-virkemidler og leverer noe ekstra.

Denne gangen er det joiken og det samiske elementet, som sømløst glir inn som en naturlig og viktig del av en gjennomgående oppløftende poplåt. I et norsk, musikalsk landskap der blant annet Stjernekamp-artisten Isák nå gjør det skarpt, er det gledelig å høre slikt. Om det hjalp KEiiNO til seier? Opplagt.

Det er særpreget som teller

«Løft» og «særpreg» er stikkord som også vil fungere når trioen Tom Hugo, Alexandra Rotan og Fred Buljo nå kastes inn i det enorme Eurovision-sirkuset de tre neste månedene.

Uten særpreg, ingen sjans i havet om man skal nå opp i toppen blant de over 40 konkurrentene der.

Derfor var det riktig at denne låten vant over nærmeste konkurrent Adrian Jørgensen, selv om hans akustiske låt «The Bubble» vokste seg sterk og fin gjennom finalen. Hans musikalske karriere har nok uansett skutt full fart etter dette.

Må bare stole på låten

Nå starter kampen om internasjonal oppmerksomhet for KEiiNO og NRK. Et håp der får være at man ikke overspiller det samiske elementet, slik man vel opplevde da Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta deltok med «Sámiid ædnan» i 1980.

Slik KEiiNO nå har kommet helt fra det ukjente og vunnet det norske folket på fem-seks uker, bør man la låten i seg selv gjøre jobben frem mot og i Tel Aviv i mai.

Det holder, det.