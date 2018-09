Etterforskere ved daværende Asker og Bærum politidistrikt hadde i flere år mistanke om at de hadde en «møkkete» kollega i Oslo-politiet.

Kollegaen var overbetjent Eirik Jensen – en av de mest profilerte tjenestemennene i landets største politidistrikt. En politimann som hadde fått pris for sitt arbeid med å forhindre kriminalitet i hovedstaden.

Hvordan få has på den korrupte politimannen?

Løsningen ble Gjermund Cappelen.

En hard nøtt

Cappelen selv var en hard nøtt for politiet i Sandvika. I årevis hadde de mistanke om at han drev det stort med innførsel av hasj, uten at de klarte å hanke ham inn.

Høsten 2013 ble det satt i gang en topphemmelig etterforskning mot Cappelen. Den ble kalt «Operasjon Silent». Hensikten var ikke bare å få tatt Cappelen; et eventuelt «usunt forhold» mellom Cappelen og Jensen var også et sentralt tema.

Etter at politiet natt til onsdag 18. desember 2013 fingerte et innbrudd og stjal 109 kilo hasj fra et av Cappelens lagre, tok han umiddelbart kontakt med sin nestkommanderende, «brusselgeren», og Eirik Jensen.

Dagen etter, torsdag 19. desember, overvåket og filmet politiet et møte mellom Cappelen og Jensen utenfor Kiwi i Grønlandsleiret i Oslo.

Det er liten tvil om at etterforskerne været storfangst!

En bombe

Tirsdag 7. januar 2014 dukker det opp to informantbehandlere på cellen til Gjermund Cappelen på Ila. Før første gang nærmer politiet seg Cappelen med spørsmål om han hadde ulovlig kontakt med en politimann i Oslo.

Cappelen er ikke vanskelig å be:

- Det blir en bombe, sier han til de to etterforskerne.

Men han er klar over at han sitter på gode forhandlingskort, han vil ha solid strafferabatt:

- For å si det sånn, hvis jeg skal leve med dette her, så skal jeg ha ordentlig betalt. For han kommer til å prøve å ta knekken på meg, altså, han kommer til å prøve å drepe meg. Helt sikkert.

Cappelen krever amnesti, noe som avvises. Men politifolkene lover at spørsmålet om strafferabatt vil bli tatt opp med folk over dem i systemet.

Samtalen avsluttes uten at Eirik Jensens navn nevnes, men ingen er i tvil om hvem de snakker om.

Gjermund Cappelen: Jeg ble utsatt for en svært spesiell konfrontasjon

Navngir Eirik Jensen.

Navnet kommer på bordet i neste samtale fredag 10. januar:

Politi: Vi kan jo begynne med det, hva er navnet på denne personen?

Cappelen: Eirik.

Politi: Og etternavn?

Cappelen: Jensen.

Politi: Og hvor jobber han?

Cappelen: Org. krim.

Politi: Og det er denne Eirik Jensen på org. krim i Oslo politidistrikt du har hatt et samarbeid med siden1992, 1993?

Cappelen: Helt riktig.

Skjulte opptak.

Den tredje Ila-samtalen fant sted søndag 12. januar. Noen dager senere gikk Cappelen i sitt første avhør med Spesialenheten for politisaker.

Nesten hele rettsmøtet tirsdag her i sal 250 gikk med på å spille av samtalene med Cappelen, samtaler han ikke visste ble tatt på bånd av etterforskerne.

Gjermund Cappelen har hele tiden siden de første samtalene på Ila holdt fast ved sine forklaringer om utbetalinger til Jensen, om deres kommunikasjon på epost, sms og telefon, om «blomsterspråket», om oppussingen av Jensens bad og hvordan han håndterte sitt eget hasjnettverk.

Gjermund Cappelens sønn: Fikk høre om Jensen som tiåring

Styrker troverdigheten.

Det er forklaringer Cappelen gjentok i tingretten; det er forklaringer han til nå har gjentatt under ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Det styrker hans troverdighet.

Så får vi se hvordan det går når Jensens forsvarere i neste uke kommer til å gjøre hva de kan for å trekke troverdigheten hans i tvil.