Det skjer nå store endringer i Nordens forsvarstenkning – symbolisert ved svenske jagerfly som eskorterer tunge amerikanske B-52-bombefly på omfattende og regelmessige øvelser over Østersjøen og nordiske land. Sverige og Finland koordinerer og trener i dag sitt forsvar sammen med USA og NATO-land i et omfang vi aldri har sett tidligere. Samtidig vokser det frem et nordisk militært samarbeid som betyr at Norge – i tillegg til forsvaret av Nord-Atlanteren – også trekkes nærmere forsvaret av NATOs østgrense i Baltikum.

Dette er en utvikling som skjer i det stille, uten at noen slår seg på brystet. Så sent som 13. november i år møttes de fem nordiske forsvarsministre i Oslo og vedtok en felles «visjon»: Vi vil fordype vårt forsvarssamarbeid «i fredstid, ved kriser og under konflikter».