I fjor på denne tiden sto det politiske Norge - og noen til - i helspenn, og lurte på hvilken regjering vi ville ha ved inngangen til 2017. Det endte med en slags stø kurs og fortsatt blåblå regjering. Men budsjettkonflikten fra høsten 2017 satte dype spor i alle samarbeidspartiene, kanskje med unntak av det flegmatiske Høyre. Den bidro til at KrF valgte seg en valgkampstrategi som nesten tok livet av partiet. De tøffe takene presset Venstre ned på rekordlave målinger og deretter et retningsskifte før valget som reddet stortingsplassene med et nødskrik.

Blant annet derfor er det ikke rart at de fire partiene gikk inn i høstens budsjettsamtaler med en mer konstruktiv innstilling. De måtte bli enige. Uten ville hele «Erna Solberg som statsminister»-valgkampen se helt merkelig ut.

Lærernorm er tungt for Høyre

Men om budsjettet kom i havn uten den store, synlige dramatikken, har det jammen kostet likevel. Ikke minst for Høyre, som har gått med på en lærernorm i grunnskolen som partiet har null tro på. Motstanden mot norm i skolepartiene Høyre og Venstre (og i Kommunenes Sentralforbund) er grunnleggende. Ingen av dem tror at det er et grep som vil gjøre skolen bedre. De tror genuint på at kommunene selv må få disponere ressursene med utgangspunkt i lokal innsikt og behov. Derfor er det ikke bare et solid pengeflytt som gjør dette til en smertefull sak for Høyre og Venstre. For Høyre gjør det vondt fordi Regjeringen nå må styre på en skolepolitikk partiet ikke tror på.

Helene Skjeggestad: Problemet med en nasjonal lærernorm er at det er en for enkel løsning på et komplisert problem

Lærernorm med uante konsekvenser

Allerede nå snakkes det om at KrF og Regjeringen vil tvinges til retrett så snart effekten av normen slår ut. Det er frykt for at normen vil tappe småkommunene for kompetanse, mens de kvalifiserte lærerne søker seg til større kommuner. KrF lever muligens greit med at store kommuner som Oslo kan miste muligheten til å styre ressurser fra sterke til svake skoler. Verre blir det hvis normen fører til en høyere andel ufaglærte lærere særlig i distriktene, en vond sak å forsvare for distriktspartiet KrF. Men inntil da kan partiet - som altså vanligvis snakker varmt om kommunalt selvstyre - krysse av for en stor seier.

Til gjengjeld måtte KrF gi seg på en annen kampsak. Nå blir maskinskatten, den av næringslivet forhatte eiendomsskatten på verk og bruk, avviklet.

Høyre må styre på nederlag

Vi kan legge til grunn at økningen i tallet på kvoteflyktninger har smertet i regjeringspartiene. Men logikken i at tallet på kvoteflyktninger skal opp når tallet på asylsøkere går ned, er vanskelig å komme utenom for en regjeringen som vil ha støtte fra Venstre og KrF.

Mens det i fjor var Venstre som vant krangleprisen i budsjettforhandlingene, var det KrF som skulle bli den vanskelige parten i år. På slutten av forhandlingene handlet summingen om et virkelighetsfjernt KrF, som mente partiet både måtte få beholde maskinskatten og få lærernorm. Begge deler var uaktuelt for regjeringspartiene, og resultatet av avveiningen mellom de to gjør budsjettforliket til et passe surt kompromiss for alle.

Men dette måtte gå. Det måtte bli en avtale. Det kunne ikke bli budsjettkrise og tilløp til regjeringskrise. Nå skal Venstre fortsette samtalene om en mulig inntreden i regjering og KrF skal gruble videre på meningen med livet, politikken og forholdet til Regjeringen. KrF kan nok en gang vise til at Norge nå vil få mer eller mindre fornuftige ordninger som hadde vært utenkelige uten KrF rundt bordet. Og Erna Solberg må bare venne seg til at politiske nederlag av den helt grunnleggende sorten også vil komme i de neste budsjettene hun skal styre med. Valgresultatet tilsa en svekket regjering, og det har vi fått.