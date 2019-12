Kronprinsesse Mette-Marit møtte den overgrepsdømte Jeffrey Epstein noen ganger i tidsrommet 2011–2013, har Dagens Næringsliv avdekket.

Det er mye som er underlig med denne saken. For å starte et sted: Hvorfor skal en kronprinsesse ha møter med den internasjonale finansfiffen i det hele tatt, for ikke å snakke om en overgrepsdømt en?